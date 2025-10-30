Dernière mise à jour: il y a 49 minutes

L'attaquant Lino Martschini (32 ans) du EV Zoug est hors jeu pour le reste de la saison suite à une grave blessure au genou.

Fin de saison prématurée pour Lino Martschini. Photo: ALEXANDRA WEY

ATS Agence télégraphique suisse

Zoug sera privé jusqu'au terme de la saison de son attaquant Lino Martschini (32 ans). Celui-ci s'est sérieusement blessé à un genou mardi contre les Langnau Tigers.

Des examens effectués mercredi à l'hôpital cantonal de Zoug ont montré que le joueur était touché au ligament croisé et au ménisque. Une opération est inévitable, de sorte que Martschini ne pourra plus jouer cette saison.

Après avoir égalé un record!

Martschini a inscrit son 260e but pour Zoug le 19 octobre, égalant ainsi le record du club détenu par Heinz Jenni depuis 41 ans. Il devra attendre le prochain exercice pour devenir le seul meilleur buteur de l'équipe.