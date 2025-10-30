DE
FR

Coup dur pour Zoug
Lino Martschini ne jouera plus cette saison

L'attaquant Lino Martschini (32 ans) du EV Zoug est hors jeu pour le reste de la saison suite à une grave blessure au genou.
Publié: il y a 51 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
Partager
Écouter
Fin de saison prématurée pour Lino Martschini.
Photo: ALEXANDRA WEY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Zoug sera privé jusqu'au terme de la saison de son attaquant Lino Martschini (32 ans). Celui-ci s'est sérieusement blessé à un genou mardi contre les Langnau Tigers.

Des examens effectués mercredi à l'hôpital cantonal de Zoug ont montré que le joueur était touché au ligament croisé et au ménisque. Une opération est inévitable, de sorte que Martschini ne pourra plus jouer cette saison.

Après avoir égalé un record!

Martschini a inscrit son 260e but pour Zoug le 19 octobre, égalant ainsi le record du club détenu par Heinz Jenni depuis 41 ans. Il devra attendre le prochain exercice pour devenir le seul meilleur buteur de l'équipe.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
21
29
52
2
Lausanne HC
Lausanne HC
22
19
40
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zoug
EV Zoug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-32
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus