Fin de saison prématurée pour Lino Martschini.
Photo: ALEXANDRA WEY
ATS Agence télégraphique suisse
Zoug sera privé jusqu'au terme de la saison de son attaquant Lino Martschini (32 ans). Celui-ci s'est sérieusement blessé à un genou mardi contre les Langnau Tigers.
Des examens effectués mercredi à l'hôpital cantonal de Zoug ont montré que le joueur était touché au ligament croisé et au ménisque. Une opération est inévitable, de sorte que Martschini ne pourra plus jouer cette saison.
Après avoir égalé un record!
Martschini a inscrit son 260e but pour Zoug le 19 octobre, égalant ainsi le record du club détenu par Heinz Jenni depuis 41 ans. Il devra attendre le prochain exercice pour devenir le seul meilleur buteur de l'équipe.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
21
29
52
2
Lausanne HC
22
19
40
3
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
4
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zoug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
20
-32
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation