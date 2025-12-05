La sanction contre Tim Bozon est alourdie

Niko Huuhtanen rejoint le HC Bienne jusqu’à la fin de la saison 2026

Le HC Bienne renforce son attaque avec l’arrivée de l’ailier finlandais Niko Huuhtanen, qui a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026. Il évoluait aux Etats-Unis en ECHL avec les Orlando Solar Bears.

À seulement 22 ans, Niko Huuhtanen se distingue par sa puissance physique et son sens du but. Doté d’un tir puissant et d’une présence offensive marquée, il apporte des qualités précises qui devraient immédiatement renforcer le jeu biennois.

«Nous sommes ravis d’accueillir Niko dans nos rangs pour le reste de la saison», déclare le club. «Nous sommes convaincus qu’il donnera un élan précieux à notre attaque».