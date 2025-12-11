Ajoie: Julius Nättinen prolonge avec les Jurassiens

Ce match du 5 décembre était placé sous le signe de Saint-Nicolas. Et le sage a amené un joli cadeau dans sa hotte pour les supporters jurassiens. Le HC Ajoie a en effet annoncé la prolongation pour une saison supplémentaire de son attaquant finlandais, Julius Nättinen. Il l'a d'ailleurs lui-même annoncé (en français!) sur l'écran géant avant le coup d'envoi de la rencontre.

L'attaquant imite ainsi son compatriote Jerry Turkulainen qui a également signé une nouvelle entente jusqu'au terme de la saison 2026/2027 avec les Vouivres. Comme Anttoni Honka est encore sous contrat pour la même durée, le HCA pourra compter sur son trio finlandais la saison prochaine encore. Phil-Michael Devos est le quatrième joueur étranger sous contrat au-delà de la saison en cours.

L'ailier de 28 ans dispute actuellement sa deuxième saison avec le HCA. Il avait terminé son premier exercice avec 52 points en autant de matches. Blessé en début de saison, il compte actuellement 14 unités en 20 rencontres de championnat.