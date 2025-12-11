Jonas Taibel se blesse contre la Suède
Le tournoi zurichois de Jonas Taibel prend fin prématurément. L'attaquant de Rapperswil a subi une blessure au pied lors du match contre la Suède.
Le futur joueur de Fribourg, 21 ans, ne disputera pas les rencontres face à la Tchéquie et la Finlande samedi et dimanche.
Le Lausanne HC confirme l’arrivée de Stefan Rüegsegger
Comme annoncé en exclusivité par Blick, le Lausanne Hockey Club a confirmé l’arrivée de Stefan Rüegsegger pour les deux prochaines saisons. Formé à Langnau, l’attaquant de 27 ans évoluait depuis 2022 à La Chaux-de-Fonds.
Stefan Rüegsegger ne débarque pas en terre inconnue. Il a notamment disputé neuf rencontres de play-off avec Lausanne la saison dernière dans le cadre de l’un des prêts dont il a fait l’objet.
Timo Meier prend un congé personnel avec les Devils du New Jersey
Timo Meier sera indisponible pour le moment avec les Devils du New Jersey. Comme l’a annoncé la franchise de NHL, le joueur suisse prend un congé personnel afin de s’occuper d’un problème de santé familial. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué pour l’instant. «Toute l’organisation soutient Timo et sa famille et demande que leur vie privée soit respectée pendant cette période», précise le communiqué de presse.
Timo Meier et les Devils du New Jersey occupent actuellement la 9e place de la Conférence Est après 30 matchs disputés, juste en dehors des places qualificatives pour les séries éliminatoires. Le joueur suisse a participé à tous ces matchs, totalisant onze buts et douze passes.
Nouveau forfait pour la Suisse: Riedi remplace Senteler
Le sélectionneur Patrick Fischer doit procéder à un nouveau changement dans son cadre pour l'étape suisse de l'Euro Hockey Tour. Blessé, l'attaquant zougois Sven Senteler est remplacé par Willy Riedi (Zurich).
Senteler rejoint Fabian Heldner et Tristan Scherwey, déjà annoncés forfaits lundi par la Fédération suisse. Les deux hommes ont été remplacés numériquement par les joueurs de Lugano David Aebischer et Lorenzo Canonica. La Suisse disputera trois matches à Zurich cette semaine. Elle affrontera la Suède jeudi (19h45), la Tchéquie samedi (18h00) et la Finlande dimanche (15h45).
Lausanne: Plusieurs semaines d'absence pour Ken Jäger
Mauvaise nouvelle pour le Lausanne HC quelques minutes avant la pause de l'équipe nationale. Les Vaudois devront en effet se passer de Ken Jäger, touché au haut du corps dimanche dernier lors de la rencontre face à Langnau. Le Grison, centre de la troisième ligne, va manquer plusieurs semaines de compétition. Il ne reviendra pas avant la fin de l'année.
Dans l'alignement, Théo Rochette évolue donc toujours au centre de la deuxième ligne, tandis que Jason Fuchs s'occupe du troisième trio. Dimanche dernier, l'attaquant polyvalent jouait sur la première ligne avec le duo Caggiula/Czarnik. Ce vendredi soir, c'est Raphael Prassl qui est promu à cette position.
Fabian Heldner, pourtant sélectionné pour le tournoi de l'équipe de Suisse la semaine prochaine, n'est toujours pas de retour au jeu. Le défenseur paraissait proche d'un retour au jeu en milieu de semaine. Le staff vaudois n'a semble-t-il pas voulu prendre de risque le concernant.
Ajoie: Julius Nättinen prolonge avec les Jurassiens
Ce match du 5 décembre était placé sous le signe de Saint-Nicolas. Et le sage a amené un joli cadeau dans sa hotte pour les supporters jurassiens. Le HC Ajoie a en effet annoncé la prolongation pour une saison supplémentaire de son attaquant finlandais, Julius Nättinen. Il l'a d'ailleurs lui-même annoncé (en français!) sur l'écran géant avant le coup d'envoi de la rencontre.
L'attaquant imite ainsi son compatriote Jerry Turkulainen qui a également signé une nouvelle entente jusqu'au terme de la saison 2026/2027 avec les Vouivres. Comme Anttoni Honka est encore sous contrat pour la même durée, le HCA pourra compter sur son trio finlandais la saison prochaine encore. Phil-Michael Devos est le quatrième joueur étranger sous contrat au-delà de la saison en cours.
L'ailier de 28 ans dispute actuellement sa deuxième saison avec le HCA. Il avait terminé son premier exercice avec 52 points en autant de matches. Blessé en début de saison, il compte actuellement 14 unités en 20 rencontres de championnat.
La sanction contre Tim Bozon est alourdie
Tim Bozon, joueur du Genève-Servette HC, a été suspendu pour deux rencontres et condamné à une amende de 4000 CHF (frais de procédure inclus) suite à un coup de genou porté à Davyd Barandun lors du match contre le HC Davos le 3 décembre 2025. À noter que Tim Bozon a déjà purgé une partie de cette suspension.
Niko Huuhtanen rejoint le HC Bienne jusqu’à la fin de la saison 2026
Le HC Bienne renforce son attaque avec l’arrivée de l’ailier finlandais Niko Huuhtanen, qui a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2026. Il évoluait aux Etats-Unis en ECHL avec les Orlando Solar Bears.
À seulement 22 ans, Niko Huuhtanen se distingue par sa puissance physique et son sens du but. Doté d’un tir puissant et d’une présence offensive marquée, il apporte des qualités précises qui devraient immédiatement renforcer le jeu biennois.
«Nous sommes ravis d’accueillir Niko dans nos rangs pour le reste de la saison», déclare le club. «Nous sommes convaincus qu’il donnera un élan précieux à notre attaque».
L'Américain Zach Sanford prolonge jusqu'en 2028 à Lugano
L'attaquant américain Zach Sanford (31 ans) se plaît à Lugano. Arrivé en août, il a signé un nouveau contrat avec les bianconeri qui court jusqu'au terme de la saison 2027/28.
En 28 matches avec Lugano, Zach Sanford a inscrit 8 buts et donné 15 assists. Il est actuellement le topscorer de son équipe qui occupe le 6e rang de National League.
Tim Bozon absent face à Ambri... au moins
Le méchant coup de genou de Tim Bozon sur Davyd Barandun, mercredi soir à Davos, n’est pas resté sans conséquence. Le Français de Genève-Servette a fort logiquement été suspendu de manière provisionnelle par le juge unique. L’ailier, meilleur buteur à licence suisse des Grenat, manquera donc la rencontre de ce jeudi soir à Ambri où les Aigles sont engagés.
Sera-t-il plus longuement retiré de la circulation? Verdict d’ici à ce week-end, puisque Genève est à nouveau engagé samedi avec la réception d’Ajoie aux Vernets.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
32
44
71
2
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
32
25
59
4
HC Lugano
30
21
53
5
Genève-Servette HC
32
-3
53
6
Rapperswil-Jona Lakers
32
-5
52
7
ZSC Lions
31
16
49
8
EV Zoug
29
1
47
9
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Bienne
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
31
-27
37
12
SC Berne
31
-11
36
13
EHC Kloten
30
-22
34
14
HC Ajoie
31
-51
24