Harri Pesonen va quitter Langnau à la fin de la saison

Harri Pesonen quitte les Tigers à la fin de la saison
Une page se tourne pour les SCL Tigers: le capitaine Harri Pesonen (37 ans) quittera le club cet été après sept années passées au sein de l’équipe. «C’est une immense déception pour moi et ma famille», a déclaré le Finlandais à propos de la décision de la direction de ne pas prolonger son contrat.
«En participant à la Coupe Spengler 2026, nous débuterons la saison prochaine avec sept joueurs étrangers, et nous souhaitons notamment pourvoir le poste vacant avec un défenseur central», explique le directeur sportif Pascal Müller à propos de ce départ. Avant de rejoindre les Tigres, Harri Pesonen a évolué quatre ans en Suisse, au Lausanne-Franciscain. En 346 matchs avec Langnau, il a inscrit 131 buts et délivré 134 passes décisives.
«J’ai eu l’honneur d’être capitaine de l’équipe, ce qui rend ce moment encore plus spécial pour moi», souligne Harri Pesonen, exprimant également sa gratitude pour le temps passé à Langnau. Malgré son départ, il reste tourné vers l’avenir: «Mon départ ne change rien à notre objectif principal pour cette saison: terminer dans les huit premiers et jouer les séries éliminatoires à Langnau.»
Echange de joueurs entre les Zurich Lions et Kloten
Les Zurich Lions et Kloten procèdent à un échange d'attaquants, a annoncé le "Z" mardi dans un communiqué. Le double champion de Suisse en titre enregistre l'arrivée de Harrison Schreiber et laisse filer Joel Henry chez son rival cantonal.
Un match de suspension pour un joueur de Davos
Filip Zadina écope d'un match de suspension pour une charge contre la tête sur Miro Aaltonen lors de la rencontre entre Davos et Berne, vendredi 30 janvier. L'attaquant davosien doit en outre s'acquitter d'une amende de 2500 francs
Une bonne affaire pour Langnau
Nando Eggenberger rejoindra Langnau la saison prochaine, ont annoncé vendredi les Tigers. L'attaquant grison de 26 ans, qui a signé pour un an avec le club emmentalois, a déjà joué plus de 400 matches en National League sous les maillots de Davos, Rapperswil-Jona, Ambri-Piotta et Zoug depuis 2024.
Le HC Lugano recrute un attaquant étranger
Le HC Lugano renforce son contingent étranger en vue de la fin de la saison de National League. Le club tessinois a annoncé mercredi l'engagement de l'attaquant canado-kazakh Curtis Valk.
Ce joueur âgé de 32 ans débarque en provenance d'Ekaterinbourg, en KHL et a signé un contrat portant jusqu'à la fin de l'exercice avec Lugano, actuel 3e de National League. Curtis Valk a notamment participé à deux reprises au Championnat du monde avec le Kazakhstan (2021 et 2022). Cette saison, il a inscrit 6 buts et délivré 5 assists en 30 matches de KHL.
Ludvig Johnson suspendu pour un match et sanctionné
Le joueur de Fribourg Gottéron, Ludvig Johnson, a été suspendu pour un match et sanctionné d’une amende de 1'000 CHF (frais de procédure inclus) pour une charge contre la bande sur Christopher Tierney, du HC Ambri-Piotta, lors de la rencontre du 27 janvier 2026 entre Fribourg Gottéron et Ambri-Piotta.
Igor Jelovac suspendu un match
Igor Jelovac est suspendu pour un match de National League. Le défenseur de Rapperswil avait administré un cross-check sur Yanick Sablatnig le samedi 24 janvier lors de la rencontre face à Bienne. Il doit en outre s'acquitter d'une amende de 1500 francs.
Le HCC nomme un nouvel entraîneur
Deux jours après s'être séparé de Louis Matte, La Chaux-de-Fonds a nommé un nouveau coach: Teppo Kivelä. L'entraîneur finlandais officiera jusqu'au terme de la présente saison.
Ancien joueur professionnel, Teppo Kivelä connaît bien la Swiss League, lui qui a entraîné Winterthour entre 2020 et 2023. Cette saison, il était à la tête de Gherdëina, équipe italienne qui évolue en Alps Hockey League.
Lausanne HC: des nouvelles de Vouardoux, Kahun et Czarnik
Touchés vendredi soir lors de la rencontre à Kloten, Nathan Vouardoux et Austin Czarnik n'ont finalement pas de problème majeur. Tous deux seront à disposition du coach, Geoff Ward, pour la réception de Rapperswil, dimanche (15h45).
Dominik Kahun est également rétabli de sa blessure au poignet qui l'a tenu éloigné des patinoires depuis début novembre. Il était censé tenir sa place en banlieue zurichoise, mais un problème intestinal l'a forcé à jeter l'éponge. Il pourrait bien devoir également faire l'impasse sur la rencontre dominicale. Mais son retour au jeu n'est désormais plus qu'une question de jours.
Sierre s'envole au classement
Gros succès de Sierre à Bâle pour cet unique match de Swiss League. Le leader valaisan s'est imposé 6-0.
Cette large victoire, aidée par un triplé de Samuel Asselin, permet aux joueurs de Chris McSorley de prendre huit points d'avance sur Thurgovie et La Chaux-de-Fonds. Mais attention, car les Alémnaiques comptent trois matches de moins.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
46
21
76
7
Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zoug
46
-16
67
9
SC Berne
46
-4
64
10
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Bienne
46
-22
59
12
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
47
-69
39