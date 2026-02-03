Harri Pesonen va quitter Langnau à la fin de la saison

Harri Pesonen quitte les Tigers à la fin de la saison

Une page se tourne pour les SCL Tigers: le capitaine Harri Pesonen (37 ans) quittera le club cet été après sept années passées au sein de l’équipe. «C’est une immense déception pour moi et ma famille», a déclaré le Finlandais à propos de la décision de la direction de ne pas prolonger son contrat.

«En participant à la Coupe Spengler 2026, nous débuterons la saison prochaine avec sept joueurs étrangers, et nous souhaitons notamment pourvoir le poste vacant avec un défenseur central», explique le directeur sportif Pascal Müller à propos de ce départ. Avant de rejoindre les Tigres, Harri Pesonen a évolué quatre ans en Suisse, au Lausanne-Franciscain. En 346 matchs avec Langnau, il a inscrit 131 buts et délivré 134 passes décisives.

«J’ai eu l’honneur d’être capitaine de l’équipe, ce qui rend ce moment encore plus spécial pour moi», souligne Harri Pesonen, exprimant également sa gratitude pour le temps passé à Langnau. Malgré son départ, il reste tourné vers l’avenir: «Mon départ ne change rien à notre objectif principal pour cette saison: terminer dans les huit premiers et jouer les séries éliminatoires à Langnau.»