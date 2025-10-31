Le club fribourgeois attend la réponse du jeune attaquant suisse Jamiro Reber (archive).
Photo: Pius Koller
Blick Sport
Le HC Fribourg-Gottéron pourrait bientôt accueillir un nouveau talent suisse. Selon La Liberté, le club fribourgeois attend la réponse de Jamiro Reber (19 ans), attaquant prometteur du HV71 Jönköping, auteur de huit buts en Serie A la saison dernière.
«Toute la Suisse le veut»
Son agent, Daniel Giger, a confié: «Toute la Suisse le veut.» Gottéron continuerait ainsi sa politique de recrutement axée sur la jeunesse.
Le club a déjà officialisé l’arrivée de Jonas Taibel (21 ans), en provenance du SCRJ Lakers, pour la saison prochaine. Cette saison, deux autres jeunes talents prometteurs ont été intégrés : le défenseur Ludvig Johnson (19 ans) et l’attaquant Attilio Biasca (22 ans), tous deux issus de Zoug et ayant déjà marqué les esprits.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
21
29
52
2
Lausanne HC
22
19
40
3
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
4
EV Zoug
21
6
37
5
Genève-Servette HC
21
-5
36
6
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
20
-32
11
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation