Le HC Fribourg-Gottéron courtise Jamiro Reber, jeune attaquant suisse de 19 ans évoluant au HV71 Jönköping. Selon La Liberté, le club attend sa réponse.
Publié: 13:21 heures
Le club fribourgeois attend la réponse du jeune attaquant suisse Jamiro Reber (archive).
Photo: Pius Koller
Blick Sport

Le HC Fribourg-Gottéron pourrait bientôt accueillir un nouveau talent suisse. Selon La Liberté, le club fribourgeois attend la réponse de Jamiro Reber (19 ans), attaquant prometteur du HV71 Jönköping, auteur de huit buts en Serie A la saison dernière.

«Toute la Suisse le veut»

Son agent, Daniel Giger, a confié: «Toute la Suisse le veut.» Gottéron continuerait ainsi sa politique de recrutement axée sur la jeunesse.

Le club a déjà officialisé l’arrivée de Jonas Taibel (21 ans), en provenance du SCRJ Lakers, pour la saison prochaine. Cette saison, deux autres jeunes talents prometteurs ont été intégrés : le défenseur Ludvig Johnson (19 ans) et l’attaquant Attilio Biasca (22 ans), tous deux issus de Zoug et ayant déjà marqué les esprits.

