Genève-Servette rate une occasion de revenir sur Lausanne

Grégory Beaud Journaliste Blick

La première période a franchement tourné en défaveur des Grenat lors de ce duel entre équipes à la lutte pour le Top 6. La première grosse occasion de la formation locale s'est terminée par un premier but. Sur un rebond, Tobias Geisser a été le plus prompt à bondir sur le puck pour trouver le chemin du filet gardé par Stéphane Charlin (4e, 1-0). Les Zougois sont mieux rentrés dans cette partie et ont été rapidement récompensés.

Aprèa voir galvaudé un premier power-play, les hommes de Michael Liniger se sont rattrapés peu après le quart d'heure de jeu. Alors que Marco Miranda chauffait une deuxième fois le banc des pénalités, Sven Senteler a inscrit le 2-0 (17e). Là encore, le joueur du EVZ a été le premier à reprendre victorieusement un rebond accordé par le gardien genevois. Si l'avantage de la formation de Suisse centrale était légitime après 20 minutes, l'écart de deux longueurs pourrait paraître un rien sévère.

Lors du tiers-temps intermédiaire, Genève-Servette est revenu sur la glace avec de meilleures intentions. Les Grenat auraient même mérité de réduire l'écart sur un tir de Jimmy Vesey dès la 25e minute. Las, l'envoi du No 16 du GSHC a terminé sa course sur la base du poteau de Tim Wolf, titularisé en l'absence de Leonardo Genoni. Ce même Vesey s'est montré à nouveau à son avantage quelques minutes plus tard. Il a cette fois-ci testé les réflexes du gardien zougois (29e).

Un but venu de nulle part

La rencontre a bien failli basculer définitivement à la 33e minute. Le sniper Dominik Kubalik, bien discret jusqu'à cette minute, a allumé le poteau de Stéphane Charlin. Sur ce coup de fusil, le portier des Grenat n'a rien pu faire et n'a pu qu'accompagner la rondelle sur son montant. Après une supériorité numérique franchement chaotique, Genève semblait se diriger la deuxième pause après un tiers au score nul et vierge. Mais c'était sans compter sur Roger Karrer. L'arrière a trouvé le haut du filet de Tim Wolf à quelques secondes de la sirène (40e, 2-1). Ce but venu de nulle part a totalement relancé les actions genevoises.

Lors de l'ultime période, les deux équipes ont été particulièrement attentistes malgré un power-play totalement inoffensif pour Genève dès la 41e. À la 48e, Sakari Manninen s'est ouvert le chemin du filet, mais son tir du revers n'a pas trompé Tim Wolf. En power-play, Markus Granlund est passé tout proche de l'égalisation, mais le gardien adverse a parfaitement répondu présent devant sa ligne pour préserver le mince avantage de son équipe. Dans la cage vide, Dominik Kubalik a classé l'affaire (60e, 3-1).

Au classement, Genève-Servette voit le Top 2 doucement s'éloigner puisque les Grenat comptent cinq longueurs de retard sur Lausanne, mais plus qu'un match de retard. À l'inverse, l'équipe de Ville Peltonen laisse Zoug revenir à deux longueurs à la faveur de ce succès. Samedi, le GSHC accueillera le leader Davos pour terminer cette semaine à trois matches sur une bonne note.