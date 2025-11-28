Fribourg Gottéron tient son septième joueur étranger

Fribourg Gottéron s'est renforcé pour la suite de la saison. Les Dragons ont mis sous contrat l'attaquant américain Kyle Rau qui était sans contrat depuis le début de saison. Il a signé jusqu'au terme de la Coupe Spengler.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron était le dernier club à n'avoir pas engagé de septième étranger. Les Dragons ont réagi à un mois de la Coupe Spengler en paraphant une entente avec Kyle Rau (33 ans), un centre américain ayant disputé une soixantaine de matches de NHL. Il a surtout évolué à l'étage inférieur, en AHL. La saison dernière, il jouait en KHL, du côté des Kunlun Red Star.

Kyle Rau a été drafté au troisième tour, en 2011, par les Florida Panthers. C'est avec cette équipe qu'il a effectué ses débuts en NHL. Il n'a toutefois jamais pu s'établir dans la plus prestigieuse ligue du monde. En AHL, il totalise 322 points en 478 rencontres. La saison dernière, il a tenté sa première expérience loin hors Amérique du Nord. En 20 matches de KHL avec Kulun, il a totalisé 11 points. Kyle Rau a signé un contrat jusqu'au 31 décembre, soit le terme de la Coupe Spengler.

«Nous sommes contents d’avoir pu engager Kyle Rau car le marché est extrêmement restreint et concurrentiel, a détaillé le directeur sportif Gerd Zenhäusern, dans le communiqué officiel. L’arrivée d’un septième étranger est importante afin d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs.»

Kyle Rau ne sera toutefois pas sur la glace ce vendredi soir contre Bienne ni samedi face à Berne. «Nous pourrons l'aligner dès la semaine prochaine», précise le directeur sportif. Concernant la courte durée du contrat, le Haut-Valaisan détaille: «Comme il n'a pas joué cette saison, nous voulions aussi pouvoir l'évaluer. Mais avec l'absence de Wallmark, c'était également important d'engager quelqu'un pour rééquilibrer notre équipe.»

L'Américain est sous contrat jusqu'au 31 décembre. «Mais nous disposons d'une option pour le prolonger jusqu'au terme de la saison, détaille le dirigeant des Dragons. Cela nous permettra aussi de voir à quelle vitesse il s'intègre dans notre équipe avant de prendre une décision.» Ce qu'il attend de son joueur? «Un élément polyvalent capable de jouer autant en power-play qu'en box-play.»

Depuis le début de la saison, les Fribourgeois n'ont pas été épargnés au niveau des blessures du côté de leurs joueurs étrangers. Hormis Michael Kapla et Jacob De La Rose, les quatre autres éléments importés ont tous manqué plusieurs matches, allant de quatre (Marcus Sörensen et Henrik Borgström) et cinq (Patrik Nemeth) à une dizaine pour Lucas Wallmark. Ce dernier est d'ailleurs toujours à l'infirmerie et ne reviendra pas avant la pause de l'équipe nationale à mi-décembre.