Fribourg Gottéron perd le match au sommet à Davos

Fribourg Gottéron s'est incliné lors du match au sommet à Davos (5-2) et doit tirer un trait sur la première place. Les Dragons sont toujours en bonne position pour terminer au deuxième rang.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Entre une équipe de Fribourg victorieuse neuf fois de rang et son homologue davosienne qui restait sur cinq succès consécutifs, cette rencontre au sommet était prometteuse. Et les spectateurs qui ont fait le pèlerinage de Davos n'ont probablement pas regretté le déplacement des hauts de Landquart. La rencontre a commencé sur un rythme très élevé et les Dragons n'ont pas semblé souffrir ni de l'altitude, ni des heures de bus.

Et même si les hommes de Roger Rönnberg se sont créé les premières actions dangereuses, ce sont les joueurs locaux qui ont marqué les premiers. L'inévitable Brendan Lemieux a habilement dévié un tir de Klas Dahlbeck hors de portée de Reto Berra (8e, 1-0). Cette ouverture du score contre le cours du jeu a été suivie d'un 2-0 signé Simon Ryfors sur un contre parfaitement mené par Adam Tambellini (15e). Ce double avantage au score était bien payé pour le HCD.

Le but d'Asplund fait mal

Après un rebond étrange, Jacob De La Rose s'est retrouvé en position idéale devant le but de Sandro Aeschlimann. Si le gardien local a effectué le premier arrêt, il n'a rien pu faire sur le rebond exploité par Kyle Rau (19e, 2-1). Globalement, les visiteurs ont fait bonne figure lors de cette période initiale malgré le court avantage au score pour les Grisons puisqu'ils ont tiré quinze fois au but contre seulement cinq au HCD.

La suite de la rencontre a vu les deux équipes longtemps se neutraliser, notamment grâce à des gardiens très en forme. Sandro Aeschlimann a réalisé un miracle sur un tir à bout portant de Nathan Marchon (22e), tandis que Reto Berra a proprement arrêté un penalty accordé à Simon Ryfors (24e). Alors que les Dragons poussaient pour revenir au score, une pénalité leur a coupé les jambes. Et Rasmus Asplund a pu inscrire le 3-1 (39e). Les Fribourgeois ne s'en sont pas remis.

Première place inaccessible

Lors de l'ultime période, une rare erreur de Reto Berra a permis aux joueurs locaux de prendre trois longueurs d'avance dès les premières minutes (42e, 4-1). Les Fribourgeois ont certes inscrit le 4-2 par Jacob De La Rose à nouveau en power-play (45e), mais ils ne sont jamais revenus au score et Adam Tambellini a inscrit le 5-2 dans la cage vide (59e).

Au classement, Fribourg Gottéron peut définitivement tirer un trait sur la première place. Cette perspective était déjà hautement improbable, mais elle est désormais utopique avec 14 points d'écart au classement avec les Grisons. Les Dragons comptent sept points d'avance sur Lugano, troisième. Ils ont toutefois disputé un match de plus que les Tessinois. Si la deuxième place tend les bras aux pensionnaires de la BCF Arena, ils ne devront cependant pas se relâcher.