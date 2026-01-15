Fribourg Gottéron active sa neuvième licence étrangère
Le HC Fribourg-Gottéron a annoncé l'arrivée de Ty Rattie pour la fin de saison, un attaquant canadien expérimenté qui a brillé en Suède, NHL, KHL et Finlande. Retrouvez toutes les informations dans cet article.
Une absence de chaque côté
Le derby lémanique entre Lausanne et Genève va se disputer sans deux titulaires réguliers. Le Lausanne HC doit composer sans Iñaki Baragano, blessé selon la feuille de match. «Au jour le jour», nous glisse-t-on du côté du LHC. Point positif pour les Lions, le retour de Raphael Prassl dans le quatrième trio, aux côtés de Floran Douay et Benjamin Bougro.
Côté GSHC, l’absence est un peu plus majeure. Troisième meilleur compteur de l’équipe, Sakari Manninen, grippé, n’a pas fait le trajet avec l’équipe jusqu’à la Vaudoise aréna. À voir l’évolution de sa maladie, il pourrait être de retour vendredi pour le déplacement à Langnau.
Deux joueurs de National League sanctionnés pour simulation
Deux joueurs de National League ont été sanctionnés pour simulation et écopent chacun d’une amende de 2000 francs. Il s’agit de Brendan Lemieux (29 ans), du HC Davos, qui s’est laissé aller à un plongeon lors du match contre le HC Bienne du 6 janvier, ainsi que d’Anttoni Honka (25 ans, photo), du HC Ajoie, coupable du même geste face aux Seelandais le 9 janvier.
Lugano chipe un joueur à Davos
Le défenseur Enzo Guebey (26 ans) quittera Davos au terme de la saison. Le joueur français à licence suisse a signé un contrat de deux ans avec Lugano, a indiqué le club tessinois.
Enzo Guebey a disputé quatre fois les Mondiaux avec l'équipe de France, pour qui il est aussi sélectionné pour les prochains Jeux olympiques. Il effectue actuellement sa troisième saison avec Davos.
Par ailleurs, Lugano et le défenseur Samuel Guerra (32 ans) ont résilié d'un commun accord le contrat qui les liait jusqu'en fin de la saison 2026/27. Guerra évolue en prêt à Zoug.
Un renfort pour les ZSC Lions
Malte Strömwall va faire quelques kilomètres au bord du lac de Zurich. L'attaquant de Rapperswil a signé pour deux ans avec les Zurich Lions.
Le Suédois de 31 ans est actuellement le meilleur buteur du club saint-gallois, au sein duquel il joue depuis la saison 2024/25. En 86 matches disputés jusqu'à présent, le Suédois a marqué 37 buts et réalisé 36 assists.
Les Lions ont également prolongé leur collaboration avec le défenseur Timo Bünzli, 20 ans, jusqu'en 2027. Les jeunes attaquants Kimo Gruber et Endo Meier, des GCK Lions, ont signé un contrat d'un an avec le «Z».
Tomas Tatar sélectionné pour les JO
L'attaquant de Zoug Tomas Tatar (35 ans) disputera les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Il a en effet été sélectionné par la Slovaquie. Il avait déjà participé aux JO 2014 à Sotchi.
Trois Tchèques et un Letton de National League sélectionnés
La National League sera bien représentée à Milan lors des Jeux olympiques. Trois Tchèques et un Letton évoluant en Suisse ont été sélectionnés pour le prestigieux tournoi.
Matej Stransky (Davos) et Dominik Kubalik (Zoug) ainsi que Jan Rutta (Genève-Servette) font partie de la sélection tchèque, tandis que Rudolfs Balcers (Zurich) figure dans la sélection lettone. La Tchéquie sera l'un des adversaires de la Suisse à Milan lors de la phase de groupes, avec le Canada et la France.
Dominik Kahun (Lausanne) a quant à lui été appelé par l'Allemagne. Nicklas Jensen (Rapperswil) représentera de son côté le Danemark à Milan.
Source: ATS
Un jeune talent tessinois à La Chaux-de-Fonds
Le HC La Chaux-de-Fonds annonce l’arrivée en prêt de Simone Terraneo, défenseur de 21 ans en provenance du HC Ambrì-Piotta.
Formé au sein des juniors d’Ambrì, Simone Terraneo a fait ses débuts avec la première équipe en National League lors de la saison 2021–2022. Il totalise à ce jour déjà 108 matchs dans l’élite du hockey suisse.
Ce prêt intervient en raison de plusieurs blessures au sein de l'effectif des Abeilles. Le joueur est mis à disposition du club dès ce soir pour le match face à Thurgovie et jusqu’à nouvel avis. Le HC Ambrì-Piotta se réserve toutefois le droit de rappeler le défenseur à tout moment en cas de besoin.
Le Lausanne HC officialise l'arrivée de Ryan Spooner
Comme annoncé par Blick il y a plusieurs jours déjà, le Lausanne HC a engagé jusqu'au terme de la saison de National League en cours de l'attaquant Ryan Spooner. Le Canadien de 33 ans a disputé 325 matches de NHL.
Durant son expérience dans la ligue nord-américaine, Ryan Spooner avait déjà rencontré l'entraîneur des Lions Geoff Ward lors de son passage à Boston. En NHL, l'Ontarien s'est fait l'auteur de 167 points entre 2013 et 2019.
Il avait déjà joué en National League sous les couleurs de Lugano lors de la saison 2019-2020, avant de partir en KHL, où il évoluait jusqu'à présent. «Compte tenu des blessures d’Antti Suomela et de Dominik Kahun, il était important de renforcer notre contingent étranger dans un mois de janvier très exigeant», s'est félicité le directeur sportif du LHC John Fust, cité dans le communiqué du club.
Berne privé d'un joueur majeur
Le CP Berne doit composer sans Emil Bemström pendant six à huit semaines, ont annoncé les Ours lundi dans un communiqué. L'attaquant suédois, auteur de 18 points en 29 matches de National League cette saison, s'est blessé "au haut du corps" le 22 décembre face à Lausanne.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
41
10
73
4
HC Lugano
39
27
69
5
Lausanne HC
41
19
68
6
ZSC Lions
39
21
66
7
Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zoug
39
-10
58
9
SCL Tigers
40
3
55
10
SC Berne
39
-11
51
11
EHC Bienne
39
-16
49
12
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
40
-60
31