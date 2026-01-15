Filippo Lombardi va quitter la présidence d'Ambri

Changement majeur à Ambri: Filippo Lombardi quittera la présidence le 8 février après 17 ans à la tête du club. Il pourrait toutefois être nommé président d'honneur pour soutenir le HCAP dans sa recherche de financements.

Gros changement à Ambri, le président Filippo Lombardi va s'en aller lors de l'Assemblée extraordinaire prévue le 8 février. Mais le politicien pourrait rester comme président d'honneur.

Après 17 ans de présidence, Filippo Lombardi a décidé de faire un pas de retrait. Mais le polititicien tessinois risque bien de rester dans le giron du club, puisque le Conseil d'Administration va le proposer comme président d'honneur avec des missions spéciales pour le Groupe HCAP. Par ses contacts, Filippo Lombardi va certainement aider le club à trouver de nouveaux financements.

Augmentation du capital

Le club léventin a en outre procédé à une augmentation de capital. Celui-ci est désormais de 5’602’675 francs, comme on peut le lire dans le communiqué. L’Assemblée extraordinaire devra compléter le Conseil d’administration élu à cette date, qui ne compte actuellement que quatre membres, alors que les statuts en prévoient entre cinq et neuf.