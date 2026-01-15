DE
Après 17 ans à la tête du club
Filippo Lombardi va quitter la présidence d'Ambri

Changement majeur à Ambri: Filippo Lombardi quittera la présidence le 8 février après 17 ans à la tête du club. Il pourrait toutefois être nommé président d'honneur pour soutenir le HCAP dans sa recherche de financements.
Publié: il y a 52 minutes
Après 17 ans de présidence, Filippo Lombardi a décidé de faire un pas de retrait.
Photo: Pius Koller

Gros changement à Ambri, le président Filippo Lombardi va s'en aller lors de l'Assemblée extraordinaire prévue le 8 février. Mais le politicien pourrait rester comme président d'honneur.

Après 17 ans de présidence, Filippo Lombardi a décidé de faire un pas de retrait. Mais le polititicien tessinois risque bien de rester dans le giron du club, puisque le Conseil d'Administration va le proposer comme président d'honneur avec des missions spéciales pour le Groupe HCAP. Par ses contacts, Filippo Lombardi va certainement aider le club à trouver de nouveaux financements.

Augmentation du capital

Le club léventin a en outre procédé à une augmentation de capital. Celui-ci est désormais de 5’602’675 francs, comme on peut le lire dans le communiqué. L’Assemblée extraordinaire devra compléter le Conseil d’administration élu à cette date, qui ne compte actuellement que quatre membres, alors que les statuts en prévoient entre cinq et neuf.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
41
10
73
4
HC Lugano
HC Lugano
39
27
69
5
Lausanne HC
Lausanne HC
41
19
68
6
ZSC Lions
ZSC Lions
39
21
66
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zoug
EV Zoug
39
-10
58
9
SCL Tigers
SCL Tigers
40
3
55
10
SC Berne
SC Berne
39
-11
51
11
EHC Bienne
EHC Bienne
39
-16
49
12
EHC Kloten
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
HC Ajoie
40
-60
31
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
