Filippo Lombardi va quitter la présidence d'Ambri

Gros changement à Ambri, le président Filippo Lombardi va s'en aller lors de l'Assemblée extraordinaire prévue le 8 février. Mais le politicien pourrait rester comme président d'honneur.
Après 17 ans de présidence, Filippo Lombardi a décidé de faire un pas de retrait. Mais le polititicien tessinois risque bien de rester dans le giron du club, puisque le Conseil d'Administration va le proposer comme président d'honneur avec des missions spéciales pour le Groupe HCAP. Par ses contacts, Filippo Lombardi va certainement aider le club à trouver de nouveaux financements.
Augmentation du capital
Le club léventin a en outre procédé à une augmentation de capital. Celui-ci est désormais de 5’602’675 francs, comme on peut le lire dans le communiqué. L’Assemblée extraordinaire devra compléter le Conseil d’administration élu à cette date, qui ne compte actuellement que quatre membres, alors que les statuts en prévoient entre cinq et neuf.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
41
10
73
4
HC Lugano
39
27
69
5
Lausanne HC
41
19
68
6
ZSC Lions
39
21
66
7
Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zoug
39
-10
58
9
SCL Tigers
40
3
55
10
SC Berne
39
-11
51
11
EHC Bienne
39
-16
49
12
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
40
-60
31