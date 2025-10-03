Le joueur de Davos Filip Zadina a été sanctionné pour simulation lors d'un match contre les Lakers. La ligue suisse de hockey sur glace lui a infligé une amende de 4000 francs.

Filip Zadina devra s'acquitter d'une amende de 4000 francs pour avoir simulé. Photo: Pius Koller

Le Tchèque Filip Zadina, joueur de Davos, a été puni pour avoir simulé lors du match contre les Lakers, sa deuxième infraction de ce type cette saison. «La façon dont il s'est laissé tomber après un léger coup de crosse, a tenté de se relever, puis est retombé au sol, est manifestement excessive et contre-nature», indique le communiqué de presse de la ligue.

Amende alourdie

En conséquence, Filip Zadina devra s'acquitter d'une amende alourdie de 4000 francs, frais de justice inclus. Une sanction qui souligne que la ligue ne tolère plus ce type de simulation, même des joueurs vedettes.