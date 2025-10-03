DE
Deuxième fois cette saison
Une star de Davos condamnée à une amende pour simulation

Le joueur de Davos Filip Zadina a été sanctionné pour simulation lors d'un match contre les Lakers. La ligue suisse de hockey sur glace lui a infligé une amende de 4000 francs.
Publié: 14:07 heures
Filip Zadina devra s'acquitter d'une amende de 4000 francs pour avoir simulé.
Photo: Pius Koller

Le Tchèque Filip Zadina, joueur de Davos, a été puni pour avoir simulé lors du match contre les Lakers, sa deuxième infraction de ce type cette saison. «La façon dont il s'est laissé tomber après un léger coup de crosse, a tenté de se relever, puis est retombé au sol, est manifestement excessive et contre-nature», indique le communiqué de presse de la ligue.

Amende alourdie

En conséquence, Filip Zadina devra s'acquitter d'une amende alourdie de 4000 francs, frais de justice inclus. Une sanction qui souligne que la ligue ne tolère plus ce type de simulation, même des joueurs vedettes.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lausanne HC
Lausanne HC
11
26
27
2
HC Davos
HC Davos
10
21
26
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
10
14
21
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
10
9
20
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
-5
20
6
EV Zoug
EV Zoug
10
1
17
7
ZSC Lions
ZSC Lions
10
6
17
8
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-6
12
9
EHC Bienne
EHC Bienne
9
-5
11
10
SCL Tigers
SCL Tigers
10
-9
11
11
SC Berne
SC Berne
9
-10
8
12
HC Lugano
HC Lugano
10
-9
8
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-15
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
10
-18
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
