Filip Zadina devra s'acquitter d'une amende de 4000 francs pour avoir simulé.
Photo: Pius Koller
Le Tchèque Filip Zadina, joueur de Davos, a été puni pour avoir simulé lors du match contre les Lakers, sa deuxième infraction de ce type cette saison. «La façon dont il s'est laissé tomber après un léger coup de crosse, a tenté de se relever, puis est retombé au sol, est manifestement excessive et contre-nature», indique le communiqué de presse de la ligue.
Amende alourdie
En conséquence, Filip Zadina devra s'acquitter d'une amende alourdie de 4000 francs, frais de justice inclus. Une sanction qui souligne que la ligue ne tolère plus ce type de simulation, même des joueurs vedettes.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lausanne HC
11
26
27
2
HC Davos
10
21
26
3
HC Fribourg-Gottéron
10
14
21
4
Rapperswil-Jona Lakers
10
9
20
5
Genève-Servette HC
10
-5
20
6
EV Zoug
10
1
17
7
ZSC Lions
10
6
17
8
EHC Kloten
11
-6
12
9
EHC Bienne
9
-5
11
10
SCL Tigers
10
-9
11
11
SC Berne
9
-10
8
12
HC Lugano
10
-9
8
13
HC Ambri-Piotta
10
-15
7
14
HC Ajoie
10
-18
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation