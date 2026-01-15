Bienne prend encore un point d'avance sur Ambri

Un but de Linus Hultstrom en prolongation a permis à Bienne de battre Ambri (3-2) et d'ainsi prendre deux points supplémentaires. La treizième place s'éloigne du Seeland, les play-in restent un objectif réaliste.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jan doit avoir 12 ans à tout casser, il a un bonnet rouge et jaune du HC Bienne enfoncé jusqu'aux oreilles et ce tout jeune homme est particulièrement de mauvaise humeur en sortant du bus (ligne 1) qui le dépose avec son père devant la Tissot-Arena ce jeudi soir. Jan a le nez qui coule, les oreilles bouchées et le regard vitreux.

Du poulet frit en médicament, mauvaise idée

En une phrase comme en cent, Jan est malade. Mais pas question de manquer ce match face à Ambri. «On va gagner papa, c'est sûr», prophétise le jeune homme avant la partie, en tentant de gratter quelques chicken nuggets en arguant du fait qu'un peu de poulet frit l'aiderait sans doute à se sentir mieux.

«On a déjà mangé à la maison», lui rappelle son père, sévère, mais Jan persévère dans sa requête. La fin de l'histoire n'est malheureusement pas connue, en tout cas pour ce qui est du poulet, car sur la glace, Toni Rajala et ses coéquipiers ont tout fait pour redonner le sourire à leur petit supporter, lequel était accompagné de 5817 autres personnes, dont environ 150 tifosi d'Ambri, lesquels formaient ma foi un secteur visiteurs assez bien garni.

Bienne et Ambri entre 9 et 13

Oui, ce Bienne-Ambri était le seul match de ce jeudi soir de hockey, et il était extrêmement important en vue de la lutte pour les play-in, l'objectif de ces deux clubs. Il n'existe que trois échappatoires pour ces deux formations: les places 9 et 10, synonymes de bonheur, les 11e et 12e pour partir en vacances avant tout le monde dans l'anonymat, ou bien sûr la tant redoutée 13e, celle qui forcera son détenteur à s'en aller batailler à Porrentruy pour sauver sa place dans l'élite.

Johnny allume le feu en début de match

Alors oui, il fallait gagner ce jeudi et Bienne, aussi à l'aise sur sa glace devant ses fans qu'inquiétant une fois loin du Seeland, a très bien débuté la partie. Yanick Sablatnig a trouvé le poteau de Gilles Senn à la 4e et Johnny Kneubühler a pu tromper le gardien léventin à la 7e d'un geste qui a poussé les arbitres à passer de (très) nombreuses minutes à se repasser la scène devant leur écran de télévision.

Les faits? L'ailier du HC Bienne s'est cru sur le terrain de foot voisin, certes distant de quelques mètres seulement, au moment de pousser le palet dans le but d'Ambri-Piotta, lui qui a clairement effectué un plat du pied de bon aloi, tel un attaquant du FC Bienne. But refusé? Non! Un défenseur d'Ambri a dévié le puck de sa canne avant que celui-ci entre dans le but et la réussite a donc été accordée après plusieurs visionnages très attentifs. Voilà Johnny qui allumait le feu à la Tissot-Arena dès la 7e et plaçait les Haches en tête!

Ambri, qui savait aussi toute l'importance comptable de ce match, partait alors à l'assaut du but de Harri Säteri et le Finlandais se montrait intraitable, déviant... quinze shoots dans le premier tiers (contre sept pour Gilles Senn)! Bienne menait d'une longueur après vingt minutes.

Ambri égalise, Petr Cajka remet Bienne devant

L'égalisation des Léventins, méritée, tombait à la 27e lorsque Chris Tierney s'échappait plein axe pour s'en aller tromper Harri Säteri d'un joli tir bien placé. 1-1!

Bienne repassait cependant devant quelques minutes plus tard grâce à Petr Cajka, auteur de son sixième but de la saison avec un brin de réussite sur un tir dévié (33e, 2-1).

Le différentiel des tirs après deux tiers était largement à l'avantage des Tessinois (14-26!), mais l'impression générale était celle d'un match bien plus équilibré que ce que montrait cette statistique bien spécifique.

Bienne domine le troisième tiers, mais ne marque pas

Le troisième tiers a débuté par une nouvelle égalisation tessinoise, signée Isaco Dotti (45e, 2-2), mais il a paradoxalement été bien plus en faveur des Biennois que les deux premiers. Les occasions se sont multipliées devant le but de Gilles Senn, notamment entre la 50e et la 55e minute, au point qu'Eric Landry a dû demander un temps mort à quatre minutes de la fin. Poussés une fois de plus par leur formidable public (quelle ferveur encore du peuple seelandais ce jeudi soir!), les hommes de Martin Filander ont poussé très fort (15 tirs à 8) pour aller chercher les trois points, attaquant face à leur kop! Hélas, mille fois hélas, Gilles Senn s'est pris pour Nikolaï Khabibulin dans cette fin de temps réglementaire et Bienne n'a pas su trouver la faille. 2-2 après 60 minutes!

Un homme de plus pour attaquer la prolongation

Si Bienne n'avait pas réussi à prendre trois points supplémentaires d'avance sur Ambri, la bonne nouvelle résidait dans le fait que les Haches allaient attaquer la prolongation avec un homme de plus pendant 95 secondes, Jesse Zgraggen ayant écopé d'une pénalité en toute fin de temps réglementaire. L'occasion rêvée pour prendre deux points et Linus Hultström en profitait d'un tir parfait après un peu plus d'une minute pour offrir la victoire aux Seelandais dans une ambiance fort sympathique.

La prochaine échéance amènera les Seelandais samedi à Saint-Léonard pour y défier les Dragons. Rien ne sera simple, mais il faudra prendre des points pour se rapprocher des play-in et laisser Ambri loin derrière. En espérant que Jan aille un peu mieux d'ici-là, lui qui aura au moins eu droit à deux points pour venir soulager un peu son moral miné par ce vilain rhume.