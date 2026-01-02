Bienne empoche trois points importants

Tout comme Genève et Lausanne, Bienne a débuté 2026 par un succès, face à Lugano (3-1). Vainqueur de la Coupe Spengler, Davos n'est pas parvenu à enchaîner en championnat face à Kloten (1-4).

ATS, Blick Sport

Bienne - Lugano 3-1

Comme Genève et Lausanne, Bienne a commencé l'année 2026 par une victoire en National League. Les Seelandais se sont imposés 3-1 contre Lugano vendredi soir.

Johnny Kneubühler a été le grand homme de la victoire biennoise. L'attaquant suisse a inscrit ses 9e et 10e buts de l'exercice pour offrir trois points importants au HCB dans la course aux play-off. C'est lui qui a ouvert le score à la 8e et qui a mis Bienne à l'abri dans le troisième tiers, en power-play (46e, 3-1).

Calvin Thürkauf avait remis les deux équipes à égalité à la 15e, avant que Marcus Sylvegard ne redonne les commandes aux Biennois dans le tiers médian (26e, 2-1).

Après cette victoire, Bienne figure au 11e rang, à égalité de points avec Kloten (10e) et Berne (12e).

Kloten - Davos 4-1

4:23 Kloten - Davos: Les Grisons n'enchaînent pas après la Coupe Spengler

Vainqueur de la Coupe Spengler le 31 décembre, le leader Davos n'est pas parvenu à enchaîner en championnat. Les Grisons ont perdu de manière surprenante sur la glace de Kloten, qui se bat pour le top 10.

Les Aviateurs ont fait la différence dans le deuxième tiers, grâce à deux réussites en power-play. Les buts de Max Lindroth (21e) et de Keanu Derungs (35e) ont, entre autres, offert les trois points aux Zurichois.

Ambri - Langnau 0-3

3:05 Ambri - Langnau: Cinquième défaite de rang pour les Tessinois

Dans le dernier match de la journée, Langnau est allé s'imposer au Tessin. Le goal de la victoire est venu de la crosse de Joel Salzgeber (11e), qui en a profité pour inscrire son premier but de la saison.

Avec ce cinquième revers de rang, Ambri voit la 12e place s'éloigner. Désormais, les Léventins sont à six points de Berne.