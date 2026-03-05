Le HC Ajoie n'est pas encore fixé sur son sort en play-out

Le HC Ajoie s'est incliné face à Ambri après les tirs aux buts (2-3 tab). Ce succès des Tessinois leur permet d'avoir encore un léger espoir d'éviter les play-out face à ce même HCA.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Cette rencontre sentait bon les play-out puisque Jurassiens et Léventins semblent destinés à s'affronter dans une série pour éviter la promotion-relégation contre le champion de Swiss League. Dans ce contexte, difficile d'attendre des envolées lyriques ou du jeu chatoyant des deux équipes.

Ce sont les visiteurs qui ont inscrit en premier leur nom au tableau d'affichage par Alex Formeton dès la 8e minute de jeu (0-1). Une ouverture du score pas franchement illogique après un début de match globalement réussi par les Tessinois. Cette bonne entame n'allait pas de soi tant le HCAP sortait de quelques jours compliqués entre renvoi de Chris DiDomenico, mauvais résultats et tension omniprésente.

La percée de Tarmo Reuanen

Mais l'entame de second tiers a vu les joueurs locaux revenir au score sur un petit coup du sort... et un sacré coup d’œil. Sur une percée rageuse de Tarmo Reunanen, le gardien Philip Wüthrich s'est retrouvé totalement hors de position. Même si le tir du défenseur finlandais n'était pas cadré, il a permis à Julius Nättinen de récupérer la rondelle derrière la cage. Constatant que le gardien était aux fraises, le Finlandais a décidé de tenter un ricochet audacieux... et victorieux (24e, 1-1).

Mais il semblait écrit que cette seconde période serait placée sous le signe des rebonds capricieux. Et le second a été problématique pour le HC Ajoie. Un puck en profondeur a poursuivi sa course devant la cage ajoulote alors qu'il aurait dû passer derrière le but. Une péripétie qui a surpris le gardien Antoine Keller. Après un sérieux cafouillage, Luc Bachmann a pu inscrire le deuxième but pour les Tessinois (35e, 1-2). Sur ce coup, le HCA pouvait largement s'estimer mal payé.

Un résultat qui change (un peu) la donne

Lors de l'ultime période, les joueurs de Greg Ireland ont longtemps peiné à revenir au score. Une égalisation n'aurait évidemment pas changé grand-chose à leur destin puisque la 14e et dernière place leur est d'ores et déjà promise. Mais cela n'a pas empêché le HCA de cravacher. Et les Jurassiens ont été récompensés de leurs efforts puisqu'une percée rageuse du phénomène Anttoni Honka été récompensée par l'égalisation (56e, 2-2).

Cette réussite a forcé une prolongation dans cette partie entre les deux cancres de National League. Malgré une supériorité numérique, les Ajoulots n'ont pas réussi à inscrire le but décisif. La partie s'est décidée lors des tirs aux buts. À ce petit jeu, ce sont les visiteurs qui se sont finalement imposés.

Grâce aux deux points engrangés, les hommes de Jussi Tapola reviennent quelque peu sur Kloten, leur principal rival dans la course à la 12e place. Ce jeudi soir, les Aviateurs se sont inclinés à Rapperswil (6-4). Les Léventins ne comptent plus que cinq longueurs de retard sur les Zurichois. À deux matches de la fin de la saison régulière, rien n'est encore décidé. Mais un Ajoie - Ambri en play-out semble tout de même fort probable. Ambri devrait faire le point de points et espérer un double faux-pas zurichois. Compliqué.