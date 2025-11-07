Le HC Ajoie renforce son effectif avec l’arrivée d’Antoine Keller, jeune gardien franco-suisse récemment passé par l’ECHL et les camps de Washington.

Antoine Keller a porté le maillot du Lausanne HC à 13 reprises la saison dernière. Photo: keystone-sda.ch

Le HC Ajoie annonce l’arrivée d’Antoine Keller dans son effectif. Drafté en 2023 par les Washington Capitals, le jeune gardien de 21 ans revient en Suisse pour poursuivre son développement et acquérir de l’expérience.

Un ancien du Lausanne HC

Avant de traverser l’Atlantique, Antoine Keller a porté le maillot du Lausanne HC à 13 reprises la saison dernière. Après un passage au camp de pré-saison de Washington, il a évolué avec les South Carolina Stingrays en ECHL. L’entente avec Ajoie couvre les saisons 2025/26 et 2026/27, et le portier sera à la disposition de l’entraîneur Greg Ireland dès lundi.

La saison dernière, Antoine Keller a également disputé le championnat du monde avec l'équipe de France. En Suède, l'ancien portier du LHC a fait très forte impression contre la Finlande, permettant aux Tricolores d'emmener les Nordiques en prolongation avec 47 arrêts à son compteur. Il avait connu une fin de tournoi moins faste et avait perdu sa place de titulaire en fin de compétition.