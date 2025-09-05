HC Ajoie active sa 8e licence d'étranger

En réponse aux blessures survenues ces dernières semaines, le HC Ajoie annonce l’arrivée à Porrentruy de Frédérik Gauthier. L’attaquant canadien de 30 ans sera de retour dans le Jura dès samedi pour renforcer le secteur offensif du collectif ajoulot. L’entente porte jusqu’à mi-novembre, avec une option de prolongation jusqu’au terme de la saison.

Frédérik Gauthier est de retour dans le collectif ajoulot. Photo: Pius Koller

Frédérik Gauthier a disputé les saisons 2022/23 et 2023/24 au HC Ajoie, lors desquelles il a réussi 22 buts et 23 assists en 102 matchs. Il a passé la saison dernière en KHL, où il a comptabilité 13 buts et 8 assists en 54 rencontres. Le Québécois de 195cm pour 108kg avait précédemment disputé 186 parties de NHL, principalement sous les couleurs du Toronto Maple Leafs.

Le joueur de centre portera le numéro 23 comme lors de son premier passage au club et devrait pouvoir être aligné dès mardi prochain à Genève