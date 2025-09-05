HC Ajoie active sa 8e licence d'étranger
En réponse aux blessures survenues ces dernières semaines, le HC Ajoie annonce l’arrivée à Porrentruy de Frédérik Gauthier. L’attaquant canadien de 30 ans sera de retour dans le Jura dès samedi pour renforcer le secteur offensif du collectif ajoulot. L’entente porte jusqu’à mi-novembre, avec une option de prolongation jusqu’au terme de la saison.
Frédérik Gauthier a disputé les saisons 2022/23 et 2023/24 au HC Ajoie, lors desquelles il a réussi 22 buts et 23 assists en 102 matchs. Il a passé la saison dernière en KHL, où il a comptabilité 13 buts et 8 assists en 54 rencontres. Le Québécois de 195cm pour 108kg avait précédemment disputé 186 parties de NHL, principalement sous les couleurs du Toronto Maple Leafs.
Le joueur de centre portera le numéro 23 comme lors de son premier passage au club et devrait pouvoir être aligné dès mardi prochain à Genève
Kloten prolonge son coach
Kloten planifie à moyen terme avec le coach Lauri Marjamäki. Juste avant le début de la saison, le club zurichois a prolongé d'un an le contrat du Finlandais de 48 ans, soit jusqu'à la fin de la saison 2026/27.
Kloten a également prolongé de deux ans sa collaboration avec l'attaquant de 34 ans Reto Schäppi. L'ancien des Zurich Lions est lié avec les Aviateurs jusqu'à la fin de la saison 2027/28.
HC Bienne: Une bonne nouvelle à une semaine de la reprise
Enfin! Après des mois d'attente, Gaëtan Haas effectue son grand retour au jeu ce mercredi soir lors du match amical entre le HC Bienne et le HC Ajoie. L'attaquant a été positionné au centre de la deuxième ligne et il a, logiquement, hérité du «C» de capitaine pour l'occasion. Blessé en début de saison dernière, l'attaquant a subi une grave commotion cérébrale et n'a plus été en mesure de jouer durant l'exercice 2024/2025.
HC Bienne: Rodwin Dionicio se rapproche du Seeland
Depuis une semaine, Rodwin Dionicio s'entraîne avec le HC Bienne, club avec lequel il est sous contrat pour deux saisons encore. Après avoir entamé la saison dernière en Amérique du Nord, il avait rejoint le EHCB en cours de route pour y terminer le championnat 2024/2025. Son aventure avec les Anaheim Ducks s'était terminée en queue de poissons puisqu'il avait été suspendu pour son comportement lors d'une rencontre de San Diego Gulls, un club de AHL.
Au lieu de le renvoyer en ECHL, le troisième niveau nord-américain, la franchise californienne avait préféré renvoyer le défenseur en Suisse. Ce mardi, les Ducks ont annoncé placer le joueur au ballotage dans l'optique de mettre un terme à son contrat. Cela signifie donc qu'il ne sera plus engagé en Amérique du Nord d'ici à quelques heures. Son entente avec Bienne est par contre toujours valable.
Est-ce que cela signifie que Rodwin Dionicio va continuer sa saison avec le club de la Tissot Arena? La semaine dernière, son agent, Sven Helfenstein, nous confirmait avoir l'impression que c'était la direction qu'était en train de prendre son joueur. L'annonce de ce mardi soir ne fait que renforcer ce sentiment.
Langnau embauche l'expérimenté Cal O'Reilly
Langnau renforce son attaque à une semaine du début de la saison de National League. Les Tigers ont annoncé mardi l'arrivée de l'expérimenté centre canadien Cal O'Reilly (38 ans), qui a signé jusqu'à la fin octobre avec option pour une prolongation. Les blessures de Flavio Schmutz et du Suédois André Petersson ont contraint les dirigeants emmentalois à faire cet investissement supplémentaire.
Ambri-Piotta engage Lukas Landry
Ambri-Piotta aime la famille Landry. Après Manix, qui a rejoint les Léventins voici deux ans, c'est son jeune frère Lukas qui va porter le maillot tessinois.
L'attaquant canadien de 20 ans, titulaire d'une licence suisse, a signé un contrat de trois ans, comme l'a annoncé le club tessinois. Lukas a joué ces trois dernières années en LHJMQ, d'abord à Drummondville puis aux Olympiques de Gatineau.
Passé par Lausanne, Bâle, Berne et Ambri, leur père Eric a joué les assistants lors des deux dernières saisons des Biancoblu. Avant ça, il avait dirigé pendant trois saisons les Ticino Rockets.
Flavio Schmutz va manquer le début de saison avec Langnau
Langnau devra se passer de Flavio Schmutz au début de la nouvelle saison de National League. Comme l'a annoncé le club de l'Emmental, l'attaquant de 31 ans s'est fracturé la main à l'entraînement.
Schmutz sera opéré la semaine prochaine et devrait être absent pendant dix à douze semaines. Avec 23 points, le Thurgovien était le deuxième meilleur marqueur suisse de Langnau la saison dernière.
Fribourg Gottéron envoie deux joueurs à Thurgovie
Fribourg Gottéron a décidé d'envoyer deux joueurs à Thurgovie pour le début de saison. Il s'agit du défenseur Alessio Guignard et de l'attaquant Lucas Hedlund. «Nous préférons qu'ils accumulent les bonnes minutes et aient des responsabilités en Swiss League, a précisé Gerd Zenhäusern. Ils feront probablement des aller-retours, car l'intensité est grande à Fribourg.» Accessoirement, le coach Roger Rönnberg devait pouvoir compter sur tout son monde pour le dernier match de préparation, mardi prochain à Ambri. «Cela ne veut pas dire que tout le monde jouera, mais tout le monde est apte», détaille le directeur sportif.
Le point sur l'infirmerie grenat
Du côté des Vernets, quelques petites blessures sont à signaler. Ainsi, Marco Miranda, Jason Akeson, Taylor Beck, Tim Bozon et Eric Schneller sont légèrement blessés, mais devraient être rapidement sur pied. Des retours sont attendus pour le match de ce vendredi contre le HC Ajoie. Concernant Jason Akeson, il n'a toujours pas reçu son passeport à croix blanche. S'il ne devait pas le recevoir d'ici au 9 septembre prochain, il y a fort à parier que les Grenat patienteront et n'activeront pas une licence étrangère pour lui.
Antti Suomela sera-t-il prêt pour la reprise?
Alors que la reprise de National League approche, le seul point d'interrogation du côté du Lausanne HC concerne Antti Suomela. Le joueur de centre finlandais n'a pas disputé de match de préparation. Le maître à jouer du LHC a subi une légère intervention chirurgicale cet été et n'est pas encore apte à tenir sa place dans l'alignement des Lions. «Il ne devrait pas être prêt pour les rencontres de Champions Hockey League», a précisé John Fust, directeur sportif du LHC. Sera-t-il d'attaque pour la reprise du 9 septembre? «C'est le plan actuellement.»
