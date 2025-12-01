Oskari Laaksonen quitte le HC Bienne

Le HC Bienne annonce ce lundi le départ avec effet immédiat de Oskari Laaksonen. Le contrat qui liait le joueur finlandais au club seelandais jusqu'en 2027 a été résilié d'un commun accord. Arrivé cet été, le défenseur n'a pas trouvé sa place sous les ordres de Matti Filander (16 apparitions, 4 assists).

Le Finlandais retourne dans son ancien club, Luleå HF.