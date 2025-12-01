Oskari Laaksonen quitte le HC Bienne
Le HC Bienne annonce ce lundi le départ avec effet immédiat de Oskari Laaksonen. Le contrat qui liait le joueur finlandais au club seelandais jusqu'en 2027 a été résilié d'un commun accord. Arrivé cet été, le défenseur n'a pas trouvé sa place sous les ordres de Matti Filander (16 apparitions, 4 assists).
Le Finlandais retourne dans son ancien club, Luleå HF.
Chris Egli signe pour deux saisons à Zoug
Zoug a engagé pour les deux prochaines saisons l'attaquant Chris Egli (29 ans). Celui-ci évolue actuellement à Davos, son club formateur. Il a disputé plus de 450 matches de National League.
4000 francs d'amende pour Dario Simion et deux matches de suspension
Dario Simion a finalement écopé de deux matches de suspension pour avoir percuté Leonardo Genoni le 21 novembre dernier. Il doit également s'acquitter d'une amende de 4000 francs.
Quant au joueur de Rapperswil Dominic Lammer, c'est un match de suspension et 2500 francs d'amende pour son coup de coude à l'encontre du défenseur lausannois Erik Brännström lors de la partie du 25 novembre. Dominic Lammer n'avait pas été puni durant le match.
Lausanne: Rien de grave pour Damien Riat
Mardi soir, l'inquiétude était vive pour Damien Riat, touché au pied en fin de match. Alors que le Lausanne HC menait 3-4 à Rapperswil, le capitaine des Lions a bloqué un tir de la ligne bleue. Le tir du Saint-Gallois a forcé le No 9 du LHC à quitter ses coéquipiers.
Moins de 24 heures plus tard, Damien Riat est toutefois présent sur la feuille de match pour la rencontre face à Langanu. Comme mardi soir, il est aligné sur la deuxième triplette avec Théo Rochette et Ahti Oksanen. Cédric Fiedler, Fabian Heldner, Antti Suomela, Dominik Kahun et Gaël Haas sont blessés, tandis que Connor Hughes est titularisé devant le filet vaudois.
Einar Emanuelsson rejoint Lugano en prêt
Le HC Lugano a annoncé mercredi la venue du Suédois Einar Emanuelsson jusqu'à la fin de la saison de National League. L'attaquant de 28 ans est prêté par le champion de Suède Lulea.
Au cours des onze saisons passées dans le club du nord de la Suède, Emanuelsson s'est forgé la réputation d'un joueur rapide et travailleur, mais sa production offensive s'est réduite ces dernières années. Il n'a ainsi comptabilisé que deux assists en 19 matches depuis le début de l'exercice.
L'attaquant de 28 ans est encore sous contrat avec Lulea jusqu'en 2028 et retournera en Scandinavie à l'issue de la saison. Sa venue devra compenser l'absence prolongée du Canadien Brendan Perlini et atténuer l'incertitude entourant le retour du Finlandais Rasmus Kupari.
Source: ATS
La rencontre entre Bâle et Thurgovie renvoyée
La rencontre de Swiss League entre Bâle et Thurgovie prévue mardi soir est renvoyée à une date ultérieure. En raison de nombreux malades et blessés, les Rhénans sont incapables d'aligner un effectif complet, a annoncé le club bâlois mardi après-midi.
Leader de Swiss League, Thurgovie possède actuellement une solide avance de 9 points sur son plus proche poursuivant Sierre, qui pointe à 43 points après 22 rencontres. Plus loin, les Bâlois occupent la 8e place, mais ont remporté leurs quatre derniers matches.
Mike Künzle a signé un contrat de deux ans
L'attaquant Mike Künzle (31 ans) a prolongé son contrat avec Zoug jusqu'en 2028. Il joue dans le club depuis 2023 et son précédent contrat arrivait à échéance en fin de saison.
En 71 matches de National League avec le maillot zougois, Künzle a inscrit 19 buts et donné 20 assists. "Je me sens très bien à Zoug et je suis ravi d'y rester. L'objectif est clair: nous voulons gagner des titres et je veux y contribuer", a déclaré l'attaquant sur les réseaux sociaux du club.
Lausanne: Retour au jeu de Théo Rochette
Bonne nouvelle pour le Lausanne HC! Au lendemain de la défaite à Fribourg, les Lions peuvent compter sur un renfort de poids pour la réception de Zoug, ce samedi. Théo Rochette fait en effet son retour au jeu et occupera le center de la deuxième ligne avec Drake Caggiula et Damien Riat à ses côtés.
L'attaquant s'était blessé avant la pause de l'équipe nationale après une charge de Sven Jung. Théo Rochette avait dû renoncer à disputer les rencontres de la sélection suisse en Finlande. Au final, il a donc manqué près d'un mois, puisqu'il s'était blessé le 29 octobre dernier. Devant le filet, Geoff Ward a décidé de titulariser Kevin Pasche. Le portier n'a disputé qu'un des cinq derniers matches du LHC.
Lucas Wallmark absent jusqu’à la prochaine pause
Coup dur pour Fribourg Gottéron. Touché à Lugano jeudi soir, Lucas Wallmark est absent pour la réception de Lausanne ce vendredi. Blessé au haut du corps, le Suédois de Gottéron sera absent jusqu’à la prochaine pause de l’équipe nationale, début décembre. Il devrait ainsi manquer sept matches avec les Dragons. Déjà absent entre durant trois semaines au moins d’octobre, Lucas Wallmark va manquer à l’attaque fribourgeoise, lui qui a inscrit 14 points en 17 matches cette saison.
Également annoncés blessés ce vendredi, Attilio Biasca et Yannick Rathgeb pourraient faire leur retour la semaine prochaine.
La poisse frappe le HC Lugano
Jeudi soir, les fans du HC Lugano ont eu un comportement déplorable lors de la défaite 0-4 face à Fribourg Gottéron. Frustrés, ils ont lancé d'innombrables objets sur la glace, forçant les arbitres à interrompre la rencontre durant près d'un quart d'heure.
Cette scène déplorable a eu des conséquences. Peu après cette interruption à rallonge, MIke Sgarbossa s'est pris les patins dans un objet lancé par les fans. Le Canadien a terminé sa course dans la bande et s'est blessé «au haut du corps». Le club tessinois a précisé que son joueur a été clairement blessé par les actions inacceptables des supporters de Lugano. Ils sera absent pour la rencontre de ce vendredi soir à Zoug.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
29
45
67
2
30
26
56
3
29
19
53
4
29
-1
50
5
Rapperswil-Jona Lakers
29
-4
48
6
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zoug
28
3
47
8
ZSC Lions
29
13
44
9
28
-6
36
10
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Berne
28
-17
30
14
29
-42
24