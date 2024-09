Domink Kubalik revient à Ambri-Piotta!

Dominik Kubalik a déjà évolué à Ambri entre 2017 et 2019.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela semblait un rêve irréaliste au moment où les premières rumeurs sont sorties. Et pourtant, c'est désormais bien réel. Dominik Kubalik est de retour en Suisse après avoir évolué durant cinq saisons en NHL. L'attaquant tchèque, récent champion du monde, s'est engagé pour un an avec Ambri-Piotta, club avec lequel il a déjà évolué entre 2017 et 2019, avec une clause libératoire au 15 décembre prochain.

Depuis son départ de Léventine, l'ailier buteur a porté tour à tour le maillot de Chicago (trois saisons), Detroit (une saison) et Ottawa (une saison). En 357 matches de NHL, il a inscrit 176 points dont 93 buts. Son dernier exercice avec les Senators était toutefois le moins abouti avec seulement quinze points à son compteur (11 buts et 4 assists).

En une saison et demie à Ambri-Piotta, Domink Kubalik avait montré toute l'étendue de son talent puisqu'il a inscrit 84 points en 75 matches (35 buts et 49 passes décisives). Ce sont ces performances à la Valascia qui lui ont ouvert les portes de la NHL.

Il ne va pas revenir dans la vétuste arène car entre temps, Ambri-Piotta a bâti une nouvelle patinoire. Le Tchèque a signé un contrat d'une année avec la formation tessinoise. Cette entente est toutefois assortie d'une clause libératoire pour repartir en NHL avant le 15 décembre prochain. Dans son communiqué de presse, le HCAP ne cache pas que le départ de la star avant l'expiration de cette clause est très probable. «Dominik souhaite repartir en NHL le plus tôt possible, mais il préfère commencer la saison avec une équipe européenne afin de rester en forme et a exprimé son désir de le faire avec le club qui l'a aidé à atteindre la NHL il y a 5 ans».

La saison de NHL reprendre le 4 octobre prochain. Dominik Kubalik aura-t-il un contrat à ce moment? Toujours est-il qu'il sera l'une des attractions de ce début de saison en National League.