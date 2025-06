Pierre-Edouard Bellemare poursuit l'aventure avec Ajoie!

Pierre-Edouard Bellemare a prolongé pour une saison avec le HC Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela faisait plusieurs semaines que l'incertitude planait autour de Pierre-Edouard Bellemare. L'attaquant français allait-il prolonger avec le HC Ajoie ou allait-il retourner en Suède? Une chose était devenue de plus en plus sûre: l'international français allait jouer une saison supplémentaire puisque son pays avait été repêché pour disputer les prochains Jeux olympiques de Milan. Mais avec qui allait-il préparer sa dernière échéance en carrière?

Le club de la Raiffeisen Arena a annoncé ce mercredi que l'attaquant allait patiner une saison de plus avec le maillot orné d'une vouivre. Le Tricolore était arrivé en fin d'année 2024 après avoir tourné définitivement la page de la NHL y ayant disputé 700 matches en une dizaine de saisons.

Leader par l'exemple

Sans surprise, il s'est rapidement imposé comme un des joueurs dominants du HCA. Homme intelligent et leader par l'exemple, Pierre-Edouard Bellemare a totalisé 28 points en 34 matches de saison régulière. Il a surtout prouvé que, malgré les années, il était toujours capable d'avoir un immense impact sur le jeu d'une équipe de National League.

Avec la prolongation de contrat du Français, la légion étrangère du HC Ajoie est désormais complète. Et c'est peu dire que les sept joueurs importés forment une brigade de tout premier plan. Outre Bellemare, Julien Vauclair avait déjà prolongé le contrat du fantastique défenseur Anttoni Honka, lui aussi débarqué durant la saison dernière. Récemment, le directeur sportif avait enrôlé un autre arrière, le Finlandais Niklas Friman. En attaque, les Nordiques Julius Nättinen et Jerry Turkulainen sont toujours présents, tout comme les Canadiens Phil-Michaël Devos et Jonathan Hazen.

Sauvé lors du barrage de promotion/relégation face au HC Viège la saison dernière, le HC Ajoie va tenter d'assurer plus rapidement son maintien lors du prochain exercice. Une chose est sûre, ce n'est pas au niveau des étrangers que les Ajoulots auront à rougir de la comparaison avec les autres équipes de l'élite.