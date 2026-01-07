Jason Akeson: «Cette période pénible est enfin derrière moi!»

Mardi soir, Jason Akeson a disputé son premier match sous le maillot de Genève-Servette. Suisse depuis quelques heures, le Canadien d'origine a été décisif et a offert le but victorieux à Vincent Praplan en fin de match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Le numéro 91, il est suisse, JASON...» Le public des Vernets n'est probablement pas encore habitué au nom de son nouveau joueur. Toujours est-il que l'injonction du speaker des Vernets a sonné vide, si bien qu'il a complété lui-même le nom du joueur: «Akeson!» En début de soirée, les fans du GSHC connaissaient certes l'identité de celui qui n'avait pourtant encore jamais joué pour eux. Mais ils n'avaient probablement pas encore le réflexe de scander son nom. Il faut dire qu'ils n'avaient jamais pu le voir à l'œuvre en grenat, la faute à un passeport à croix blanche qui a mis une éternité à arriver.

Mais en ce début de semaine, la bonne nouvelle est arrivée. «J'ai su lundi que j'étais à disposition pour le match de ce mardi», a-t-il souri après la rencontre. Cela ne voulait pas dire qu'il serait sur la glace contre Rapperswil. «Non, je ne l'ai su que le matin du match. Mais je dois bien dire que même si j'ai une certaine expérience dans ce milieu, j'ai assez mal dormi (rires).»

Ce premier match, il a eu le temps de s'y préparer, lui qui ronge son frein en tribunes depuis septembre dernier. Une attente qui est enfin terminée. «Je suis vraiment soulagé de me dire que cette période est derrière moi», souffle-t-il. La semaine dernière, il avait pu profiter de deux matches de Coupe Spengler avec Helsinki pour se remettre en jambes. «C'était vraiment précieux, dans ces conditions, de disputer des rencontres compétitives.»

«Jouer juste»

Dans les Grisons, il était accompagné de sa femme et de ses deux filles. «Mais elles étaient trop fatiguées pour venir ce mardi soir voir le match, rigole-t-il. Je me réjouis de pouvoir jouer devant elles.»

Surtout que Jason Akeson a fait bonne figure sur la glace des Vernets face à Rapperswil. «J'ai essentiellement fait attention à ne pas trop vouloir en faire sur la glace, sourit-il. Il y a la tentation, avec l'excitation d'un retour, d'essayer d'être partout à la fois. C'est pourquoi j'ai essayé de jouer juste et de me trouver dans de bonnes positions et, surtout, de trouver mon rythme. Dans ce genre de situations, c'est la mémoire musculaire qui te fait prendre les bonnes décisions naturellement.»

Déjà décisif

Peu à peu, l'expérience du joueur de 35 ans a semblé également lui permettre de progresser dans le jeu même s'il était dans un rôle difficile de 13e attaquant. «Dans ma situation, je prends évidemment tout ce que l'on me donne, précise-t-il. Mais c'est vrai qu'au cours de ma carrière, j'ai souvent été habitué à jouer durant de nombreuses minutes. Je dois déjà essayer de travailler pour trouver ma place dans l'alignement.»

En fin de rencontre, Jason Akeson a prouvé que ces dix mois sans match officiel ne lui ont pas fait oublier son flair offensif. «J'ai essayé de me faire confiance», lance-t-il. Une action en zone d'attaque lui a permis de décaler Vincent Praplan pour le 2-1 décisif et d'être fêté par les fans en fin de soirée, après la victoire. Un contraste avec les mois qu'il vient de vivre. «Ce soir, je suis juste content de pouvoir dire que cette période pénible est enfin derrière moi.»