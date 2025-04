Kevin Pasche est «mentalement et physiquement de taille»

Kevin Pasche devra être brillant ce samedi pour garder Lausanne dans la série. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Zurich mène 2-0 dans la finale de ces play-off, et les regards se tournent logiquement vers celui qui occupe une position aussi stratégique que délicate: Kevin Pasche. À 22 ans, le jeune gardien lausannois vit sa première finale comme numéro un, lui qui était le back-up de Connor Hugues l'an dernier. Jeudi à Altstetten, lors de l’Acte II perdu 3-2 en prolongations, il a connu une soirée difficile, se montrant hésitant sur plusieurs actions chaudes et partiellement coupable sur l'ouverture du score zurichoise.

Pour Geoff Ward, pas question cependant de pointer son jeune portier du doigt, mais plutôt de rappeler le contexte et de prendre un peu de recul. «Je ne sais pas s’il paie pour son manque d’expérience», confie le coach lausannois, après cet acte II difficile pour son gardien. «Mais de toute façon, il n’y a qu’une seule façon d’en acquérir, et c’est de jouer les matches compliqués, de les affronter.»

«Mentalement et physiquement, il est de taille»

Kevin Pasche s’est logiquement (et brillamment) imposé cette saison comme le numéro un du LHC après le départ en Amérique du Nord de Connor Hugues et sa saison régulière a été plus que convaincante, sans en faire l'égal de Harri Säteri ou de Stéphane Charlin, les deux meilleurs gardiens de la ligue d'un point de vue statistique. «Mentalement, il est de taille à assumer cette pression. Physiquement aussi, il est prêt à l’affronter», insiste Geoff Ward. «Il a fait du super boulot pour nous dans les gros matches cette année. Il gagne en confiance à chaque rencontre.»

L'expérience s'acquiert

Le défi est collectif, selon l'entraîneur, qui rappelle que «beaucoup de nos joueurs disputent leurs premières finales». Le processus d’apprentissage est donc généralisé. «Il faut s’assurer que les messages passent, que les gars apprennent de leurs erreurs. À un moment, vous arrivez à un point où vous gérez tous les paramètres. Mais cela prend du temps. La pression et l’enjeu peuvent tirer le meilleur de vous... ou le pire.»

En d’autres termes, Kevin Pasche est encore un gardien en formation, mais il est sur le bon chemin. Reste à voir, dès samedi soir à Lausanne, s’il parviendra à transformer les leçons douloureuses de Zurich en réaction gagnante. Le LHC, mené 2-0, n’a plus de marge dans cette série.