Lausanne - Fribourg: Les 5 questions clés avant l'Acte V

Plus la série avance et plus les joueurs tombent comme des mouches des deux côtés de la glace. Dès lors, les interrogations No 1 et 2 ne sont pas bien compliquées à deviner avant cette rencontre potentiellement décisive.

1 Quelle composition pour Lausanne?

Samedi soir, c'est un Lausanne HC sérieusement diminué qui s'est présenté à Fribourg. Aurélien Marti a été annoncé malade et pourrait donc être de retour pour le match de ce samedi. Et les autres? Tous ont été annoncés être réévalué «au jour le jour». Les rumeurs entourant Michael Raffl ne sont guère encourageantes, mais difficile de trier les informations concernant la santé des joueurs, a fortiori en play-off. Toujours est-il que si les Vaudois veulent pouvoir éviter de trop tirer sur les mêmes individualités, il serait bienvenu que Tim Bozon ou Michael Hügli revienne dans l'alignement.

De surcroit, dans quel état sont Stefan Rüegsegger et Fabian Heldner, qui n'ont pas terminé le match après s'être blessés au début du troisième tiers-temps. Le premier a pris un puck sur la main droite, tandis que le second s'est fait mal lors d'un contact à la bande. Seront-ils aptes à tenir leur place? Il serait surtout important que l'arrière puisse jouer, sous peine de devoir encore davantage tirer sur Gavin Bayreuther ou Andrea Glauser, les deux joueurs les plus utilisés lors de la rencontre de samedi. Dans ces conditions, difficile pour Geoff Ward de chercher la combinaison idéale dans ses lignes, lui qui doit déjà essayer de composer une équipe.

2 Quelle composition pour Fribourg?

Du côté des Dragons, l'état de l'infirmerie est un rien moins flou puisque les blessés le sont majoritairement à long terme avec les fins de saisons annoncés pour Lucas Wallmark, Jacob De La Rose ou Maximilian Streule. La principale interrogation concerne Nathan Marchon, incertain avant le match de samedi. Sa dernière action? Une passe décisive pour le 400e but en carrière de Julien Sprunger. C'était en toute fin de deuxième tiers-temps et le No 97 de la BCF Arena n'est plus réapparu dès l'entame de la troisième période. Qu'en est-il de sa santé? Lars Leuenberger entretenait logiquement le flou. Samedi, c'est Jan Dorthe qui est passé de 13e attaquant à ailier de troisième ligne avec le but de la victoire à la clé.

Si Nathan Marchon venait à manquer, «LL» aurait deux options pour le remplacer numériquement: Dominik Binias et Kevin Etter. Mais dans les faits, ce serait Jan Dorthe qui prendrait place à l'aile de Samuel Walser sur la troisième ligne. Le reste de la composition ne devrait pas subir trop de changement. Niveau stabilité, les Dragons ont un petit avantage.

3 Lausanne va-t-il enfin casser le rideau?

En saison régulière, 40% des occasions lausannoise venaient d'une transition rapide vers l'avant. On en parle depuis le début de cette série, mais c'est un point central puisque ce chiffre a chuté à 25% depuis le début de cette demi-finale romande contre Fribourg Gottéron. Le jeu lent et le faux-rythme imposés par l'équipe de la BCF Arena a donné des cauchemars aux attaquants du CP Berne qui ont été englués tout au long des quarts de finale. Pour l'heure, le LHC vit la même sensation.

De 1,02 but escompté par 60 minutes de glace à 5 contre 5, la production off the rush du Lausanne HC se situe désormais à 0,46 soit plus de la moitié moins. La différence est très grande et les Vaudois ne produisent plus le même genre de jeu que tout au long de la saison régulière. Il faut évidemment mettre en avant le jeu défensif des Dragons dans ce rôle d'empêcheurs de tourner en rond. Lars Leuenberger a su créer une identité défensive solide.

4 Le box-play de Gottéron va-t-il encore tenir?

Depuis le début de cette série, Fribourgeois et Lausannois ont inscrit trois buts en supériorité numérique. Mais les Lions l'ont fait en patinant en moyenne deux minutes de plus par match en power-play que les Dragons. L'efficacité est évidemment meilleure pour Fribourg qui compile une fiche de 27,27% d'efficacité contre 23,08% à son adversaire lémanique. C'est une différence somme tout assez ténue avec un échantillon de données si faible.

Mais côté lausannois, on est tout de même loin des standards de la saison régulière en termes de volume de shoots et de danger. Lors des 52 matches de championnat, le LHC était la deuxième meilleure équipe de la Ligue avec 8,26 buts escomptés par 60 minutes de supériorité numérique. Depuis le début de cette série? Ce chiffre a chuté à 5,74. Et un coup d'œil aux graphiques compilés par NLiceData peut en dire beaucoup sur les raisons de cette différence.

Photo: NLiceData.ch

À gauche, la densité de shoots en saison régulière et à droite en play-off. La distance moyenne des shoots est passée de 9,96 mètres à 11,24 mètres et le slot, l'endroit juste devant le gardien, est totalement délaissé. C'est à cet endroit qu'une équipe peut gagner (ou perdre) cette série.

5 Qui sera le plus incisif?

Si l'on compte «bêtement» les shoots depuis le début de cette série, le Lausanne HC a quatre essais de plus que Fribourg Gottéron mais un taux de réussite largement moindre (5,56% à 7,14%). Dans les deux cas, l'efficacité n'est pas phénoménale. Si les Dragons ont un poil moins de tirs cadrés, ils ont largement moins de tirs tout court puisque le Corsi (addition des tirs cadrés, non-cadrés, buts et poteaux) est davantage en faveur du LHC (288 à 255). Et pourtant, ce sont les Dragons qui ont le plus de chances de but (47 à 36) et de buts escomptés (11,27 à 10,24).

Concrètement, cela signifie que les Dragons tirent moins que les Vaudois, mais sont plus dangereux. Si l'on calcule le pourcentage de chance qu'a chaque tir de faire mouche en moyenne pour les deux équipes, la différence en faveur des hommes de Lars Leueneberger n'est pas énorme. Mais elle est tout de même bien présente puisqu'ils ont 4,4% de chance de marquer sur chaque essai depuis le début de cette série contre 3,5% à leurs adversaires. Et lorsque chaque match se joue sur un détail, ce pourcent d'écart peut changer bien des choses. Lausanne parviendra-t-il à se créer des meilleures chances de but ce mardi soir et, plus généralement, pour la suite de cette série?