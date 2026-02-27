Genève-Servette doit composer sans un de ses hommes forts jusqu'au terme de la saison régulière. Tim Bozon, déjà absent mardi à Rapperswil, ne pourra plus jouer avant les play-off.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mauvaise nouvelle pour Genève-Servette au moment d'aborder le sprint final. Les Aigles vont en effet devoir composer sans leur ailier français, Tim Bozon, pour les cinq derniers matches de la saison régulière. Le joueur français à licence suisse était annoncé «blessé au haut du corps», mardi à Rapperswil. Son statut devait être «réévalué au jour le jour».

Visiblement la réévaluation n'a pas été porteuse de bonne nouvelle pour le No 94 du GSHC. Avant son match face au CP Berne ce vendredi soir, le club des Vernets annonce en effet que son joueur ne sera plus en mesure de jouer avant la fin de la saison régulière, toujours en raison de cette blessure au haut du corps.

Tim Bozon dispute actuellement sa première saison sous le maillot grenat depuis son retour aux Vernets l'été dernier. L'attaquant a disputé 36 matches et inscrit 12 buts. Après des débuts délicats sous son nouveau chandail, il a trouvé son rythme et peu à peu joué de la manière qui était la sienne à Lausanne ces dernières années.

Brassard aussi absent

En fin d'année 2025, il a dû faire face à un sérieux coup dur. Absent de la sélection française pour les Jeux olympiques, Tim Bozon a dû regarder les joutes milanaises depuis son canapé. Une décision du sélectionneur Yorick Treille, licencié en début de saison par Genève, qui a eu du mal à passer pour Tim Bozon qui a vivement critiqué les choix du technicien.

Par ailleurs, le Canadien Derick Brassard, qui n'a joué qu'une poignée de minutes pour le GSHC cette saison, n'est toujours pas apte au service. Proche d'un retour, l'attaquant à la riche expérience en NHL est, lui aussi, réévalué au jour le jour.