DE
FR

Mauvaise nouvelle pour Genève
Tim Bozon absent jusqu'en fin de saison régulière

Genève-Servette doit composer sans un de ses hommes forts jusqu'au terme de la saison régulière. Tim Bozon, déjà absent mardi à Rapperswil, ne pourra plus jouer avant les play-off.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
1/2
Tim Bozon était déjà absent mardi à Rapperswil.
Photo: Pius Koller
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Mauvaise nouvelle pour Genève-Servette au moment d'aborder le sprint final. Les Aigles vont en effet devoir composer sans leur ailier français, Tim Bozon, pour les cinq derniers matches de la saison régulière. Le joueur français à licence suisse était annoncé «blessé au haut du corps», mardi à Rapperswil. Son statut devait être «réévalué au jour le jour». 

Visiblement la réévaluation n'a pas été porteuse de bonne nouvelle pour le No 94 du GSHC. Avant son match face au CP Berne ce vendredi soir, le club des Vernets annonce en effet que son joueur ne sera plus en mesure de jouer avant la fin de la saison régulière, toujours en raison de cette blessure au haut du corps.

Tim Bozon dispute actuellement sa première saison sous le maillot grenat depuis son retour aux Vernets l'été dernier. L'attaquant a disputé 36 matches et inscrit 12 buts. Après des débuts délicats sous son nouveau chandail, il a trouvé son rythme et peu à peu joué de la manière qui était la sienne à Lausanne ces dernières années.

Brassard aussi absent

En fin d'année 2025, il a dû faire face à un sérieux coup dur. Absent de la sélection française pour les Jeux olympiques, Tim Bozon a dû regarder les joutes milanaises depuis son canapé. Une décision du sélectionneur Yorick Treille, licencié en début de saison par Genève, qui a eu du mal à passer pour Tim Bozon qui a vivement critiqué les choix du technicien.

Par ailleurs, le Canadien Derick Brassard, qui n'a joué qu'une poignée de minutes pour le GSHC cette saison, n'est toujours pas apte au service. Proche d'un retour, l'attaquant à la riche expérience en NHL est, lui aussi, réévalué au jour le jour. 

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
47
62
105
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
48
44
91
3
ZSC Lions
ZSC Lions
47
28
83
4
HC Lugano
HC Lugano
47
33
82
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
47
0
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
47
20
77
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
47
-11
70
8
EV Zoug
EV Zoug
47
-18
67
9
SC Berne
SC Berne
47
-5
65
10
SCL Tigers
SCL Tigers
47
3
64
11
EHC Bienne
EHC Bienne
47
-21
61
12
EHC Kloten
EHC Kloten
47
-22
55
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
47
-43
54
14
HC Ajoie
HC Ajoie
48
-70
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
Genève Servette HC
Genève Servette HC
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      Genève Servette HC
      Genève Servette HC