L'EHC Bienne s'est imposé à domicile contre Ajoie. Après une longue série de tirs au but, les Seelandais récoltent deux points importants mais permettent à leurs adversaires du jour d'enfin quitter la dernière position, aux dépens d'Ambri.

Les Biennois (ici Linus Hülström) ont du batailler pour s'imposer contre Ajoie Photo: keystone-sda.ch

Bienne - Ajoie 5-4 tab

Bienne est toujours à la recherche d'une première victoire à trois points cette saison. Déjà vainqueurs aux tirs au but vendredi à Langnau, les Seelandais ont encore manqué de tranchant pour venir à bout d'Ajoie dans le temps réglementaire.

Ce derby de l'Arc jurassien a mis du temps à se décider et les rebondissements ont été légion dans le troisième tiers-temps. Alors que Bienne menait 2-1, les Ajoulots ont d'abord cru à la victoire après un doublé du Québecois Jonathan Hazen en power-play (45e/46e).

Mais Bienne a su profiter d'une intervention manquée de Damiano Ciaccio, le portier du HCA, pour égaliser (55e), avant que le Suédois Lias Andersson, déjà auteur du 2-0 (39e), ne marque le 4-3 en supériorité numérique (58e).

Incapables de tenir leur avantage, les joueurs de Martin Filander ont encaissé un but à 5 contre 6, avant de finalement s'imposer au terme d'un interminable "shootout". Andersson, qui a réussi trois penaltys au total - et donc fait trembler les filets à cinq reprises samedi - aura été le héros dans le camp biennois.

Davos - Genève 3-2 tab

Mais qui arrêtera le HC Davos ? Le leader de National League est toujours invaincu après un succès acquis aux tirs au but devant Genève-Servette (3-2). Les Aigles pensaient pourtant tenir leur os face à une équipe qui a donc remporté ses neuf premiers matches de l'exercice. Déjà battu par Rapperswil vendredi aux Vernets (4-3), le GSHC boucle son week-end avec un seul point au compteur.

Un excellent Simon Le Coultre, buteur (8e) puis passeur décisif pour l'Américain Jimmy Vesey (14e) avait permis aux Genevois de prendre un départ idéal face au leader du championnat. Les Davosiens ont toutefois rapidement réduit la marque sur un deux contre un bien négocié par le duo Yannick Frehner - Rico Gredig (17e).

Dans ce match équilibré, la troupe de Josh Holden a ensuite dû attendre la 53e pour finalement égaliser, grâce à l'inévitable Matej Stransky. L'attaquant tchèque a récidivé lors du "shootout", imité par ses coéquipiers Adam Tambellini et Simon Ryfors, alors que tous les tireurs genevois ont échoué dans l'exercice.

Kloten - Langnau 2-3 tab

À l'extérieur, Langnau a longtemps fait la course en tête dans ce match. Après les buts de Björninen (16'41) et Petersson (36'43), les Tigres ont été surpris par Puhakka (39'33), avant de concéder en infériorité numérique par Lindroth (40'31). Déjà buteur, le Suédois Andre Petersson a offert la victoire aux Bernois lors de la séance aux tirs au but, étant le seul à réussir sa tentative. Il s'agit, pour les hommes de Thierry Paterlini, de la quatrième victoire en cinq matchs.

Fribourg - Ambri 3-1

Loin d'être irrésistible, Fribourg-Gottéron a toutefois enchaîné une quatrième victoire de rang à domicile contre Ambri (3-1). Les Dragons ont rendu un bel hommage à Andrei Bykov, parti à la retraite à l'issue de la saison 2023/24 et dont le maillot floqué du numéro 89 a rejoint celui de son père Slava au plafond de la patinoire fribourgeoise.

Ambri avait pourtant pensé à gâcher la fête en ouvrant le score dès la 11e minute sur une déviation subtile d'André Heim. Mais Christoph Bertschy, parfaitement lancé par le défenseur suédois Patrik Nemeth, a joliment remis les deux équipes à égalité (16e).

La décision est venue de la canne d'un autre Suédois, Jacob de la Rose, qui a chanceusement converti un double avantage numérique fribourgeois dans le tiers médian (34e). Bertschy s'est offert un doublé dans la cage vide pour assurer le succès des Dragons (60e).

Rapperswil - Lugano 1-4

Après un premier tiers-temps plutôt calme, il ne fallait pas manquer le deuxième. Ouvrant le score par Thürkauf, les Tessinois ont été rattrappés par Taibel et Rapperswil, avant que le même Thürkauf ne leur redonne les devants. Cinq pénalités et quatre buts (dont un refusé), c'est le bilan de ce deuxième vingt. Malheureusement pour les Saint-Gallois, leur pari de sortir leur gardien en fin de match leur a coûté deux buts supplémentaires, dont un joli triplé réussi par Calvin Thürkauf. Ce succès permet aux Luganais de se donner un peu d'air et d'avoir ainsi trois longueurs d'avance sur Ajoie.

Zoug - Zurich 2-1 ap

C'est en prolongations que s'est décidé ce derby des ''Z''. Profitant d'un surnombre, les Zurichois ont ouvert le score en première période par Denis Malgin (Balcers, Hollenstein), mais les Taureaux zougois ont égalisé dans le troisième tiers. La faute de Bader a offert à Zoug une supériorité numérique bienvenue en prolongations : Sven Senteler a offert la victoire aux siens. Zoug se place donc cinquième, deux positions devant les Zurichois.