Genève-Servette s'est remis sur le droit chemin à Rapperswil

Genève-Servette s'est repris après sa défaite de samedi dernier contre Ajoie. Les Grenat se sont imposés 2-5 à Rapperswil et continuent de lutter pour le top 6.

Matthew Verboon a égalisé en première période. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques jours après la débâcle d'Ajoie, Genève-Servette a bien mal commencé son match à Rapperswil. Dès la deuxième minute, les Aigles ont en effet concédé l'ouverture du score sur un tir de la ligne bleue de Jacob Larsson. Stéphane Charlin, gardien grenat, était-il masqué? Probablement. Toujours est-il que les Saint-Gallois ont rapidement viré en tête.

Cinq minutes plus tard, c'est Matthew Verbon qui a bondi sur un puck relâché par le gardien Ivars Punnenovs. L'attaquant des Vernets en a profité pour marquer son deuxième but de la saison dans un filet désert (7e, 1-1). Une égalisation pas forcément imméritée à cet instant de la rencontre.

La fin de période aurait pu mal se passer pour les hommes de Ville Peltonen puisque les joueurs locaux se sont montrés dangereux en power-play par Victor Rask à deux reprises. Mais Stéphane Charlin s'en est bien sorti. Avec un homme de moins sur la glace, le GSHC a pu partir en contre-attaque, bien aidé par le patin malencontreux d'un arbitre. Josh Jooris a profité d'une offrande de Jimmy Vesey pour donner l'avantage aux visiteurs (20, 1-2).

Une deuxième période terne a surtout été marquée par la sortie sur blessure de Noah Rod aux alentours de la 32e minute après une charge contre la bande. Reparti aux vestiaires, le capitaine du GSHC faisait craindre le pire... jusqu'à son retour au jeu pour l'entame de la troisième période. À la 39e, Jesse Puljujärvi, seul face à Ivars Punnenovs, a manqué l'occasion de faire le break pour le GSHC.

Lors de l'ultime période, Rapperswil est passé tout proche de l'égalisation par Dominic Lammer sur une passe lumineuse de Gian-Marco Wetter. Les Aigles ont laissé passer l'orage et, sur le contre, ont pu faire le break par Jimmy Vesey, seul face au gardien adverse (45e, 1-3). Ce double avantage n'a pas tenu longtemps. Sur un puck cafouillé par Dave Sutter à sa ligne bleu, Rapperswil a pu égaliser par Dominic Lammer (47e, 2-3). Quelques instants plus tard, Ivars Punnenovs a mis en échec Sakari Manninen après une triangulation lumineuse.

Bozon: doublé tardif

Ce moment compliqué n'a pas eu d'impact sur la suite de la rencontre des Grenat. A la suite d'un puck récupéré en zone neutre, Tim Bozon a pu se présenter seul face au gardien letton de Rapperswil. Le tir entre les jambes a du Français a fait mouche (49e, 2-4). Le No 94 a assuré le succès du GSHC dans la cage vide (60e, 2-5).

Au classement, les hommes de Ville Peltonen continuent de s'accrocher dans la lutte pour le Top 6. Ils reviennent à la hauteur de leur adversaire du soir qui connaît un sérieux coup de mou après un début de saison magnifique. Samedi, ils recevront Zurich pour un autre «match à six points» contre un adversaire direct.