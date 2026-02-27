Grégory Beaud Journaliste Blick

4:49 Genève - Berne: Genève remporte son match en prolongations

Une première ligne dominante et un power-play qui tient la route. C'est, à l'heure actuelle ce à quoi Genève peut se raccrocher en cette fin de saison régulière. Certains soirs, cela peut suffire pour remporter les trois points. Mais la plupart du temps, ce ne sera pas le cas. Face à Berne, cela n'a pas été suffisant pour remporter les trois points malgré trois buts de Jesse Pululjärvi et Sakari Manninen.

Après avoir perdu son match de reprise mardi à Rapperswil, Genève-Servette se devait de réagir face à Berne, sous peine de voir les Saint-Gallois dangereusement se rapprocher au classement. Et le début de match des Grenat était largement meilleur que ce qu'ils ont montré plus tôt dans la semaine. C'est logiquement qu'ils ont ouvert la marque dès la 8e par Jesse Pululjärvi. Parfaitement décalé par Sakari Manninen, le Finlandais a parfaitement logé la rondelle au bon endroit.

Comme souvent, c'est de cette triplette qu'est venue la solution pour les Genevois. Quatre minutes plus tard, Simon Le Coultre est passé tout proche du 2-0. Mais le défenseur du GSHC s'est heurté à un Adam Reideborn très à son affaire (12e). Le gardien suédois des Ours s'est également montré à son avantage une minute plus tard sur un essai de l'inévitable Manninen (13e).

Il n'a toutefois rien pu faire face à ce même No 65, en supériorité numérique. Le portier du SCB n'a pu que dévier le puck du Finlandais dans son propre but (14e, 2-0). Le staff bernois a demandé à ce que la scène revisionné à la vidéo pour un potentiel hors-jeu. L'entrée en zone genevoise étant licite, Berne a été sanctionné d'une pénalité. L'occasion de faire définitivement le break pour le GSHC? Hélas non puisque les Aigles se sont fait piéger à la suite d'un puck bêtement perdu en zone neutre. Parfaitement servi par Mike Sgarbossa, Victor Ejdsell a joliment trompé Stéphane Charlin (16e, 2-1).

Toujours la 1re ligne

La seconde période a vu les visiteurs logiquement revenir au score à mesure que Genève a baissé pavillon. Victor Ejdsell est passé proche de l'égalisation à la 28e. Le Suédois s'est présent à en bonne position et s'est heurté à deux reprises sur un Stéphane Charlin très bien placé. Le gardien des Aigles n'a par contre pu que constater les dégâts deux minutes plus tard. Sur un tir en supériorité numérique d'Alexander Yakovenko, le No 38 a dû s'avouer vaincu (30e, 2-2).

À la 33e, Sakari Manninen et Jesse Pululjärvi ont vendangé une action incroyable à 2 contre 0. Les deux Finlandais se sont fait des politesses pour laisser le gardien bernois se repositionner et effectuer un arrêt capitale. Cinq minutes plus tard, Romain Loeffel se posait moins de questions, à nouveau en power-play. Le défenseur neuchâtelois a réalisé une jolie feinte à la ligne bleue avant d'allumer la lampe (38e, 2-3). Les hommes de Heins Ehlers n'ont toutefois pas pu atteindre la pause avec cet avantage. Sur un tir de Tim Berni, Jesse Pululjärvi a pu dévier le puck au bon endroit (40e, 3-3). Comme toujours, la solution est venue de l'inévitable première ligne.

Saarijärvi décisif

Lors de l’ultime période, Genève-Servette a bénéficié d'une chance en or de passer l'épaule. Après une intervention à la limite de la régularité sur Markus Granlund, Alexander Yakovenko a balancé sa crosse au visage du Finlandais. Le défenseur du SCB a logiquement été pénalisé. Les Genevois n'ont pas su en profiter et Adam Reideborn a tenu bon devant sa cage. C'est finalement durant la prolongation que cette rencontre s'est décidée. Un plomb de Vili Saarijärvi a permis aux Grenat de remporter un deuxième point (62e, 4-3).

Au classement, Genève-Servette fait tout de même une bonne opération malgré l'unité égarée, puisque Rapperswil s'est incliné à domicile face à Fribourg Gottéron (2-3). Avec ce résultat face à Berne, les hommes de Ville Peltonen font un pas en direction du Top 6.