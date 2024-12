Tanner Richard: «Dans le vestiaire, personne ne doute»

Tanner Richard n'a pas perdu confiance en cette équipe de Genève-Servette. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

«On n'a plus le temps pour les victoires morales. On a besoin de points.» Au moment de l'analyse, Jan Cadieux est forcément déçu du résultat. Mais pas de la manière. «Je ne veux pas dire qu'on était meilleurs que Zurich, mais on a clairement fait jeu égal avec une excellente équipe. Mais il nous manque toujours un petit quelque chose pour que cela tourne en notre avantage. C'est frustrant, car ce soir, nous perdons dans les situations spéciales.»

Ce vendredi soir, Genève-Servette est revenue de 0-2 à 2-2 face aux ZSC Lions. Preuve que la «bête» est encore vivante. «Je n'ai pas l'impression que nous ayons remis la tête sous l'eau avec cette défaite, poursuit le coach du GSHC. Au moment où nous revenons au score, nous prenons une pénalité stupide qui nous coupe les jambes. Après, c'est sûr qu'on a plus créé à 5 contre 5. Mais ce sont les trois points qui comptent et ils nous manquent.»

Tanner Richard: «Ça craint»

«C'est l'histoire de notre saison, concède Tanner Richard. On s'est vraiment défoncé pour gagner et finalement, on sort les mains vides. Ça craint.» Comme son entraîneur, le No 71 retient les pénalités comme une des raisons de la défaite. «Il y a eu de bonnes périodes du match durant lesquelles nous étions la meilleure équipe sur la glace lorsque nous évoluions à 5 contre 5. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment joué à égalité numérique.»

Le joueur de centre a analysé le match pénalité après pénalité pour en arriver à une conclusion: «Tu peux calculer comme tu veux. Mais si durant 11 des 60 minutes, tu joues avec un homme de moins sur la glace, ça devient très compliqué de gagner un match, surtout contre cette équipe de Zurich.» Mais l'attaquant ne remet pas en cause le travail de son équipe. «Si nous regardons toutes les sanctions, je n'en attribue aucune à la paresse ou au manque de discipline. Bien au contraire. Mais c'est sûr qu'une canne qui part au visage et fait saigner un adversaire, c'est inévitable de donner deux fois deux minutes. Nous devons être meilleurs sur ce point.»

Urgence de points

On peut tourner le problème dans tous les sens, Genève-Servette est en train de se heurter à un mur. Après avoir connu une embellie fin novembre, le mois de décembre n'est pas à la hauteur d'un point de vue comptable avec trois défaites en quatre matches. C'est trop peu dans la situation actuelle. Au classement, Genève-Servette s'est même fait enjamber par Rapperswil et voit Lugano lui revenir à la hauteur. «On a certes encore des matches à rattraper, positive Jan Cadieux. Mais encore faudra-t-il les gagner.»

Et dès samedi avec un déplacement à Lausanne pour un derby lémanique pas forcément simple à appréhender. «Et en même temps, on peut aussi se dire que nous avons fait un gros match en Champions League cette semaine à Bremerhaven, précise Jan Cadieux. Je le vois très positivement.» Tanner Richard, lui aussi, se veut résolument positif. «Dans le vestiaire, personne ne doute. Nous sommes confiants et sommes convaincus de pouvoir retourner cette situation.» Il faudra désormais passer de la parole aux actes, que ce soit à Lausanne samedi ou à Porrentruy lundi. Deux derniers matches avant les fêtes pour tenter de relancer la machine.