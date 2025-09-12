Même battus, les Aigles ont de quoi être sereins

Malgré un immense Stéphane Charlin et un trio finlandais dominant, Genève-Servette s’est incliné à Berne après les tirs aux buts. Les Grenat n’ont pas à rougir de cette défaite.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il va falloir s'y habituer. La ligne composée de Sakari Manninen, Jesse Puljujärvi et Markus Granlund va faire mal. Très mal, même. Le trio finlandais avait déjà été dominant mardi contre Ajoie. Face à Berne, un adversaire d'un calibre différent, la triplette a continué sur le même rythme. Dans la capitale, la «Grannijärvi» a tourné autour des Ours de la première à la dernière minute. Impressionnant.

Durant l'entier du premier tiers-temps, la première ligne genevoise a livré un récital. À chaque présence, le trio finlandais a mis le feu dans la défense du CP Berne. À la 11e, Jesse Puljujärvi a réalisé un effort personnel magnifique. Après avoir proprement couché le gardien Adam Reideborn, le Nordique a touché... le poteau. Cette action n'avait pas seulement le poids d'un but, mais également d'un highlight de grande qualité (à regarder sur Blick.ch bien entendu). Frustré par la vista de ses compatriotes, Miro Aaltonen a franchi une ligne rouge en donnant un coup de crosse à Puljujärvi qui est resté impuni.

C'est légèrement contre le cours du jeu que le CP Berne a pu ouvrir la marque peu après. Sur un rebond cafouillé devant Stéphane Charlin, Waltteri Merelä s'est mué en renard des surfaces pour trouver le filet grenat (14e, 1-0). La première reprise s'est terminée sur ce court avantage des joueurs de la capitale malgré une prestation solide du GSHC.

Charlin dominant

Battu sur un rebond, Stéphane Charlin a gagné son duel face à Mats Alge à la 22e minute. Seul face à lui, l'ailier du SCB a trouvé la mitaine du gardien des Grenat. Un superbe arrêt qui a permis à son équipe de rester dans le match. Le transfuge de Langnau a réalisé un deuxième tiers-temps de folie, s'interposant sur toutes les attaques bernoises. Marco Lehmann (29e), Marc Marchon (33e) ou encore Tristan Scherwey (38e) se sont tour à tour heurtés au gardien des Grenat.

Au plus fort de la domination du SCB, la «Grannijärvi» a frappé. Manninen a lancé la machine pour Puljujärvi qui a trouvé Granlund. Le finisseur a allumé la lampe en glissant le puck entre les jambes de Reideborn. Déjà buteur mardi contre Ajoie, le No 60 du GSHC enchaîne donc avec un deuxième but. S'il n'est pas totalement mérité sur les deux périodes, ce score de parité a permis aux Genevois de croire encore en un premier succès à l'extérieur cette saison.

Deux actions en fin de match

La troisième période a vu les deux équipes buter sur le gardien adverse durant de nombreuses minutes. La rencontre a failli basculer des deux côtés lors des vingt dernières secondes. C'est tout d'abord un immense cafouillage qui a failli déboucher sur un but grenat. Sur le contre, Miro Aaltonen et son compagnon de ligne, Marc Marchon, se sont présentés en position optimale devant Stéphane Charlin. Mais le gardien s'est interposé.

Durant la prolongation, les joueurs locaux n'ont pas profité d'une supériorité numérique consécutive à un surnombre genevois. C'est finalement lors des tirs aux buts que s'est jouée la rencontre. À ce petit jeu, ce sont finalement les Ours qui ont fait la différence. Miro Aaltonen a été le premier à faire parler la poudre. Le Genevois Jimmy Vesey l'a imité. C'est finalement un essai réussi du défenseur Hardy Häman Aktell qui a offert la victoire au SCB.