Mauvaise nouvelle pour le Lausanne HC avant l'acte VI des play-off face à Genève. À une victoire de la qualification, les Lions devront se passer du défenseur Inaki Baragano.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lausanne va devoir composer sans un joueur majeur pour ce sixième match face à Genève. Défenseur suisse le plus utilisé par Geoff Ward depuis le début de cette série (19'20''), Inaki Baragano n'est pas présent pour cette rencontre potentiellement décisive à la Vaudoise aréna. L'arrière vaudois dispute d'excellents play-off sur une paire avec Erik Brännström.

Au rayon des bonnes nouvelles, les Lausannois peuvent compter sur Fabian Heldner. Le Haut-Valaisan n'avait pas pu terminer la rencontre précédente après avoir été projeté au sol par Simas Ignatavicius. C'est d'ailleurs lui qui va jouer sur la ligne en compagnie du Suédois Erik Brännström à la place de Baragano. Le reste de l'alignement vaudois est inchangé.

Coupable de la faute sur Fabian Heldner, Simas Ignatavicius n'est pas sur la feuille de match non plus. Suspendu de manière provisionnelle dans un premier temps, le jeune talent a finalement été retiré de la circulation pour une seule rencontre.

Il est remplacé sur la troisième ligne par Luca Hischier. Les deux joueurs ont tour à tour occupé cette place sur la triplette avec Marc-Antoine Pouliot. C'est toujours Vincent Praplan qui complètera la ligne. Jason Akeson va effectuer ses premiers coups de patins en séries. Le Canado-Suisse profite de l'absence de Simas Ignatavicius pour prendre la place de treizième attaquant.