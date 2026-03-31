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Genève sans Simas Ignatavicius
Les Vaudois doivent se passer d'un taulier

Mauvaise nouvelle pour le Lausanne HC avant l'acte VI des play-off face à Genève. À une victoire de la qualification, les Lions devront se passer du défenseur Inaki Baragano.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
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Inaki Baragano va manquer à l'appel pour le sixième match.
Photo: Pius Koller
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Lausanne va devoir composer sans un joueur majeur pour ce sixième match face à Genève. Défenseur suisse le plus utilisé par Geoff Ward depuis le début de cette série (19'20''), Inaki Baragano n'est pas présent pour cette rencontre potentiellement décisive à la Vaudoise aréna. L'arrière vaudois dispute d'excellents play-off sur une paire avec Erik Brännström.

Au rayon des bonnes nouvelles, les Lausannois peuvent compter sur Fabian Heldner. Le Haut-Valaisan n'avait pas pu terminer la rencontre précédente après avoir été projeté au sol par Simas Ignatavicius. C'est d'ailleurs lui qui va jouer sur la ligne en compagnie du Suédois Erik Brännström à la place de Baragano. Le reste de l'alignement vaudois est inchangé.

Coupable de la faute sur Fabian Heldner, Simas Ignatavicius n'est pas sur la feuille de match non plus. Suspendu de manière provisionnelle dans un premier temps, le jeune talent a finalement été retiré de la circulation pour une seule rencontre.

Il est remplacé sur la troisième ligne par Luca Hischier. Les deux joueurs ont tour à tour occupé cette place sur la triplette avec Marc-Antoine Pouliot. C'est toujours Vincent Praplan qui complètera la ligne. Jason Akeson va effectuer ses premiers coups de patins en séries. Le Canado-Suisse profite de l'absence de Simas Ignatavicius pour prendre la place de treizième attaquant.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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