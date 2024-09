Grégory Beaud Journaliste Blick

Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Genève-Servette aurait le droit de se chercher toutes les excuses du monde. Calendrier compliqué. Nombreux absents avant le match et même deux blessures en cours de rencontre (Mike Völlmin et Giancarlo Chanton). Mais depuis que Jan Cadieux est l'entraîneur des Grenat, ce n'est pas l'habitude du GSHC de se cacher derrière les circonstances pour excuser une défaite.

Plus sur le sujet Courte défaite à Zurich Genève tient tête au champion, mais s'incline encore

Sans surprise, l'entraîneur des Aigles a refusé de parler des conditions particulières pour expliquer ce troisième revers de rang. Il a préféré mettre en avant l'état d'esprit exemplaire de son équipe. Interview.

Jan, quelle est ton analyse après cette nouvelle défaite? Des regrets?

Oui, beaucoup, parce que je pense qu'on a montré beaucoup de caractère. On s'est battu jusqu'au bout. Oui, Zurich avait peut-être plus de chances de marquer, mais nous avons tout de même eu quelques supériorités numériques lors du troisième tiers. Mais au final, c'est un peu l'histoire de ce début de saison.

Dans quel sens?

Les trois matches peuvent aller dans un sens comme de l'autre. Il nous manque quelques joueurs, mais on ne va jamais employer cela comme excuse. Ce soir, il y a des joueurs qui se sont blessés directement au premier tiers aussi. Ça fait partie du jeu et je retiens surtout que l'équipe a montré beaucoup de force morale et s'est battue jusqu'au bout.

1:59 Zurich - Genève: Genève-Servette perd à nouveau

Mais que manque-t-il pour que cela tourne du bon côté?

Pas grand-chose. À certains moments, certains joueurs doivent jouer un peu plus ou dans un autre rôle. Cela peut expliquer qu'il manque peut-être un peu de fraîcheur. Mais je suis convaincu que tout ce que nous traversons va nous aider à grandir pour plus tard. Mais dans l'immédiat, l'important est de nous reposer et peut-être que nous allons récupérer quelques joueurs, ce qui nous permettra peut-être de combler ce petit quelque chose qui nous manque comme l'esprit de tueur lorsque nous nous trouvons devant le but.

Il suffit de voir le but de Zurich en prolongation…

Exactement. Il tire dans un angle impossible. Nous, on laisse parfois passer quelques chances de shoot. Ce sont des petites choses que nous devons encore améliorer.

On t'a vu aligner Spacek avec Hartikainen et Manninen. C'est d'ailleurs de cette ligne que vient le but. Une idée pour la suite?

Non, pas forcément. Disons que ce n'est pas l'option numéro une, mais à dix minutes de la fin, nous avions besoin d'un but. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre nos gros joueurs ensemble. C'était plus un one shot pour aller chercher ce 1-1 plutôt qu'un alignement que j'ai en tête pour la suite. Mais bon… Depuis le début de la préparation estivale, on n'a pas encore une fois une équipe complète. Donc nos plans n'ont pas encore vraiment pu être mis en place. On va donc encore attendre un peu. Mais encore une fois, ce n'est pas une excuse. On est dans le coup jusqu'à la fin pour la troisième fois. On aurait pu tuer le match à chaque fois, mais on a fait de petites erreurs qui nous ont coûté la victoire.

C'était ton message à la fin du match?

Non. Mon message c'était de leur dire que j'étais très fier d'eux ce soir et qu'ils ont fait face à beaucoup d'adversité en jouant chez le champion en titre avec presque trois lignes durant tout le match. Les gars ont montré beaucoup de caractère, ça fait qu'il y a beaucoup de fierté et je pense que nous pouvons construire sur un tel match.