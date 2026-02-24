Les clubs romands ont vécu une soirée compliquée pour la reprise de la National League. Si Fribourg s'est joliment imposé à Zoug, Lausanne a lâché des points en prolongations. De son côté, Ajoie est passé proche mais s'incline finalement à Zurich.

Ambri - Lausanne 3-2 ap

Lausanne n'a pas profité de la pause olympique pour repartir sur des bases positives. Genève et Ajoie ont aussi perdu, laissant Fribourg seul Romand victorieux lors de la reprise de National League mardi.

S'il entend définitivement sortir de la mauvaise passe qu'il a connue en ce début d'année, Lausanne devra se décider à jouer ses matches durant 60 minutes. Le LHC a en effet montré plusieurs visages à Ambri, avant de s'incliner en prolongation (3-2).

Celui du renouveau, d'abord, incarné par le retour de blessure d'Antti Suomela. Le Finlandais n'a pas traîné pour faire trembler les filets. Sa quatrième réussite de la saison est tombée après une petite minute de jeu seulement, avant qu'Ahti Oksanen ne double la mise (18e).

Mais les Vaudois se sont ensuite (trop) relâchés dans le tiers médian, permettant à Ambri de revenir à 2-2. Geoff Ward a d'ailleurs beaucoup brassé ses trios, en vain.

En "overtime", Jesse Virtanen a offert la victoire aux Léventins, punissant des Lausannois qui semblaient pourtant avoir le match en main après un tiers.

Zoug - Fribourg 1-3

Fribourg-Gottéron a lui aussi vécu un match sur courant alternatif, avant de prendre le dessus sur Zoug en Suisse centrale (3-1).

Les Dragons ont eu du mal à se mettre dedans, mais ont tout de même su ouvrir le score grâce à une déviation de Samuel Walser (12e). Et alors qu'ils allaient mieux, les Fribourgeois ont concédé l'égalisation de Sven Senteler à la 36e.

Une autre mauvaise nouvelle a suivi: Reto Berra a dû céder sa place à Loïc Galley dans le dernier tiers. Une période qu'ont néanmoins parfaitement débutée les Dragons, en marquant le 2-1 en power-play (41e), avant de conclure dans la cage vide (59e) pour conforter leur deuxième place.

Zurich - Ajoie 2-1

Rapidement lancé par Sigrist (7e), Zurich a dû sérieusement travailler pour agrandir avantage, chose finalement faite par Sven Andrighetto (31e). Si Honka (38e) a redonné un peu d'espoir à ses couleurs, les Jurassiens n'ont pas su profiter de l'indiscipline zurichoise en début de troisième tiers pour égaliser.

Cette victoire replace les Lions en troisième place derrière Fribourg, alors que les Ajoulots sont maintenant assurés de jouer le play-out.

Lugano - Bienne 3-4 tab

Bienne a ramené deux points importants du Tessin. Les Seelandais ont vaincu Lugano 4-3 après les tirs au but et reviennent à deux points des play-in.

Il n'a d'abord fallu que 55 secondes à Curtis Valk, arrivé au Tessin fin janvier en provenance de la KHL, pour marquer son premier but sous son nouveau maillot. Bienne a ensuite résisté aux Tessinois en revenant au score à deux reprises, avant de prendre les devants à la mi-match. Lugano a toutefois frustré son adversaire en égalisant à moins de cinq minutes du terme.

Ce résultat reste néanmoins important pour Bienne, car leurs rivaux ont perdu des plumes.

Rapperswil - Genève 4-1

En s'inclinant 4-1 à Rapperswil, Genève a, comme Lausanne, manqué sa reprise. Littéralement, puisque Malte Strömwall a ouvert le score après seulement 43 secondes.

Sakari Manninen lui a répondu en box-play (8e), mais Tyler Moy a remis les siens devant (36e) et Rappi a encore inscrit deux buts dans la cage vide. Cette victoire permet aux Saint-Gallois de revenir à sept longueurs des Aigles et de Lausanne.

Berne - Kloten 1-2 ap

Malgré l'ouverture rapide du score de Thierry Schild (2e), Berne n'a pas su continuer sur le même rythme, n'offrant pas beaucoup de spectacle à son public. Ce n'est qu'en troisième période que le score a bougé à nouveau, avec l'égalisation de Morley dans la toute dernière minute. Lindroth a finalement offert deux points cruciaux aux Aviateurs, leur permettant ainsi de conserver leur 12e place devant Ambri et d'éviter, momentanément, un engagement en play-out. De leur côté, les Bernois profitent de ce petit point pour se rapprocher un peu de Zoug (8e).

Davos - Langnau 4-3

Croyant peut-être réussir l'exploit en terres grisonnes, les Tigers ont finalement été rappelés à l'ordre par le leader incontesté. Après l'ouverture du score de Dahlbeck (9e) pour Davos, les visiteurs ont pris l'avantage en deuxième période grâce aux réussites de Rohrbach (23e), Petersson (25e) et Felcman (power-play, 27e), et malgré celle d'Asplund (23e) pour les locaux. Malheureusement pour le camp bernois, Andersson (45e) et Stransky (power-play, 47e) ont assuré l'essentiel pour le HCD dans le dernier tiers. Langnau perd donc du terrain sur Bienne, qui lorgne sur cette place en play-in.