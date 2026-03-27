Roger Rönnberg: «On a appris de nos erreurs»

Fribourg Gottéron s'est imposé à Rapperswil lors de l'acte IV des quarts de finale des play-off. L'entraîneur des Dragons, Roger Rönnberg, n'est pas encore à 100% satisfait, mais aime la direction que prend son équipe.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Roger, deuxième victoire de suite avec une prestation très aboutie…

C’est bien, oui. On a été efficaces, on a joué intelligemment. On n’a pas donné beaucoup d’occasions à Rapperswil. On a appris de nos erreurs. Et surtout, j’ai adoré notre esprit défensif. Quand tu vois que l'on bloque des tirs à 6-2 à trois minutes de la fin, ça montre quel genre d’équipe on est.

Qu’est-ce qui a changé par rapport au début de la série?

Deux choses. On marque maintenant. Sur les deux premiers matches, on avait beaucoup d’occasions sans concrétiser. Là, ça rentre. Et défensivement, on est plus intelligents.

On peut parler d’effet ketchup, comme tu l'espérais après avoir été mené 0-2…

Oui, on en a parlé entre nous. Ça finit toujours par venir si tu crois en tes performances. Offensivement, on a parfois été meilleurs dans d’autres matches, mais là, on est récompensés.

La série est relancée, vous avez repris l’ascendant?

Non. On n’a rien repris du tout. C’est une série au meilleur des sept matches. On n’a encore rien gagné. On reste calmes et prêts à jouer sept matches si nécessaire.

Vous sentez Rapperswil un peu touché après ces deux défaites?

Je ne regarde pas Rapperswil. Je regarde mon équipe. On est plus disciplinés. On travaille avec un mantra: le dernier match que l'on jouera cette saison sera notre meilleur. Donc on doit encore être meilleurs.

Tu dis toujours que tes entraînements sont plus durs que les matches. Tu n'as pas peur que ton équipe prolonge cette série pour ne pas trop s'entraîner...

(Rires) Oui, c'est possible. Plus il y a de matches, moins il y a d’entraînements. C’est une récompense pour eux.

Le power-play reste un problème…

Oui, et je dois être honnête: je ne suis pas satisfait. Le match précédent était meilleur que celui-ci. On est trop imprécis, trop brouillons. On rate des passes simples. On sait exactement quoi faire, mais on ne le fait pas assez bien.

Ça commence à devenir mental?

Je ne sais pas, mais on doit passer au-dessus. En play-off, tu ne peux pas rester bloqué dans ce qui ne fonctionne pas. Il faut avancer et trouver des solutions.

De La Rose est moins en vue qu’en saison régulière à 5 contre 4…

Rapperswil défend bien, avec beaucoup de pression. Mais on a marqué 41 buts en power-play cette saison, on sait faire. Ce n’est pas une question de système, c’est une question d’exécution et de rigueur.

Les jeunes profitent des absences de Glauser et Biasca…

Oui, et c’est très positif. Les coaches doivent leur donner leur chance. Jan Dorthe a été l’un de nos meilleurs joueurs sur cette série. Jamiro Reber a été excellent ce soir, Kevin Nicolet marque un superbe but. Que demander de plus?

Tu es surpris par leur impact?

Pas vraiment surpris, mais impressionné. Ils jouent avec confiance et ils montrent qu’ils peuvent évoluer à ce niveau. C’est très important pour nous.