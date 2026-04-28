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Fribourg Gottéron souffle
Marcus Sörensen est bel et bien présent pour cet acte VI

Ouf de soulagement pour Fribourg avant le match VI de la finale face à Davos. Touché dimanche dans les Grisons, Marcus Sörensen peut bel et bien tenir sa place ce mardi à la BCF Arena.
Publié: 18:38 heures
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Marcus Sörensen est bien dans l'alignement des Dragons.
Photo: Pius Koller
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Matthias DavetJournaliste Blick

Le suspense a pris fin ce mardi, aux alentours de 18h30. Touché dimanche lors de l'acte V de la finale face à Davos, Marcus Sörensen peut tenir sa place dans l'alignement fribourgeois pour ce match No 6, le dernier de la saison à la BCF Arena.

Dans les Grisons, le Suédois n'a pas fini la rencontre perdue en prolongation. Comme d'habitude, il est aligné sur la première ligne, en compagnie de Nathan Marchon et Lucas Wallmark. Titularisé lors du match 5 par Fribourg, Juuso Arola est remplacé par Patrik Nemeth dans la défense des Dragons.

Aucun changement pour Davos

Dans les rangs davosiens, aucun changement n'est à noter. Brendan Lemieux est toujours surnuméraire, tandis que Michael Fora est toujours blessé. Héros de l'acte V, Adam Tambellini est évidemment présent.

Ce mardi, les Grisons peuvent devenir champions pour la 32e fois de leur histoire. Dos au mur, les Dragons n'ont plus le droit à l'erreur et sont menés 3-2 dans cette finale face aux Bouquetins.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
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