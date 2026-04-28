Marcus Sörensen est bel et bien présent pour cet acte VI

Ouf de soulagement pour Fribourg avant le match VI de la finale face à Davos. Touché dimanche dans les Grisons, Marcus Sörensen peut bel et bien tenir sa place ce mardi à la BCF Arena.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le suspense a pris fin ce mardi, aux alentours de 18h30. Touché dimanche lors de l'acte V de la finale face à Davos, Marcus Sörensen peut tenir sa place dans l'alignement fribourgeois pour ce match No 6, le dernier de la saison à la BCF Arena.

Dans les Grisons, le Suédois n'a pas fini la rencontre perdue en prolongation. Comme d'habitude, il est aligné sur la première ligne, en compagnie de Nathan Marchon et Lucas Wallmark. Titularisé lors du match 5 par Fribourg, Juuso Arola est remplacé par Patrik Nemeth dans la défense des Dragons.

Aucun changement pour Davos

Dans les rangs davosiens, aucun changement n'est à noter. Brendan Lemieux est toujours surnuméraire, tandis que Michael Fora est toujours blessé. Héros de l'acte V, Adam Tambellini est évidemment présent.

Ce mardi, les Grisons peuvent devenir champions pour la 32e fois de leur histoire. Dos au mur, les Dragons n'ont plus le droit à l'erreur et sont menés 3-2 dans cette finale face aux Bouquetins.