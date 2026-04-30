Fribourg Gottéron remporte le premier titre de son histoire!

Après des décennies d'attente, Fribourg Gottéron a remporté le premier titre de son histoire. Les Dragons se sont imposés lors de la Finalissima à Davos après prolongation (2-3 ap).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

L'attente est donc terminée pour Fribourg Gottéron! 46 ans après leur promotion en première division, les Dragons remportent le premier titre de leur histoire. Après quatre finales perdues, les hommes de la BCF Arena se sont cette fois-ci imposés grâce à un succès à Davos lors de la «Finalissima». Pour leur deuxième match décisif après 1992, ils ont cette fois-ci trouvé un moyen de sortir de la glace avec le sourire.

Pour la première fois depuis 2004, la Finalissima s'est jouée lors d'une prolongation. À l'époque, Marc Weber avait donné le titre à Berne sur la glace de Lugano. Cette année, c'est Lucas Wallmark qui a offert le sacre aux Dragons à Davos à la 66e minute.

Un départ canon leur a permis de vivre une soirée de rêve sur les hauts de Landquart. Dès la troisième minute, les hommes de Roger Rönnberg avaient en effet ouvert la marque grâce à Henrik Borgström. Discret depuis le début de cette finale, le meilleur compteur des Dragons a fait mouche de la ligne bleue, en supériorité numérique. Notons que c'est Julien Sprunger qui a «gratté» la pénalité menant à ce power-play victorieux (3e, 0-1).

Fribourg fait le dos rond

Une passe lumineuse de Patrik Nemeth a permis à Jamiro Reber de se retrouver seul devant Sandro Aeschlimann. À bout portant, le No 39 a rangé la rondelle dans la lucarne. Le match était vieux d'un petit quart d'heure, mais les visiteurs menaient déjà de deux longueurs, sans que ce soit forcément immérité (13e, 0-2). Ce double avantage n'a pas tenu, puisque Klas Dahlbeck plaçait lui aussi un puck sous la transversale pour réduire l'écart peu avant la première pause (17e, 1-2).

L'entame de la seconde période aurait pu permettre aux joueurs de Roger Rönnberg de prendre le large. En power-play durant quatre minutes, ils n'ont toutefois pas réussi à inscrire un troisième but qui leur aurait permis d'appréhender la suite de la rencontre avec un rien plus de tranquillité. Au retour de sa pénalité, Filip Zadina s'est même présenté en position idéale face à Reto Berra (25e). Le sniper tchèque n'a pas pu battre le gardien des Dragons.

Le dernier rempart a été particulièrement sollicité durant la période intermédiaire. Solide, il a également pu compter sur un brin de maladresse adverse. On peut penser à la cage vide ratée par Chris Egli à la mi-match. Seul au deuxième poteau, le No 96 des Grisons n'est pas parvenu à loger la rondelle au bon endroit en raison, notamment, du bon retour du portier des Dragons.

Fin de match haletante

À une dizaine de minutes de la fin du match, Fribourg Gottéron a écopé d'une pénalité par l'intermédiaire de Patrik Nemeth. Après avoir tenu durant près de 120 secondes, les Dragons ont fini par capituler sur un tir soudain de Filip Zadina (49e, 2-2). En toute fin de match, Fribourg Gottéron a encore écopé d'une pénalité, mais les Grisons n'ont pas su en profiter. À moins de trois minutes de la sirène finale, Tino Kessler a encore trouvé la transversale de Reto Berra.

C'est finalement lors de la prolongation que s'est décidé cette rencontre. Et après cinq minutes de temps supplémntaire, c'est donc Lucas Wallmark qui a inscrit le dernier but de cette saison passionnante jusqu'aux ultimes coups de patins