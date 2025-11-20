Fribourg Gottéron est allé faire le plein de points et de confiance à Lugano en s'imposant 0-4. Face à l'équipe en forme du moment, les Dragons ont livré le match parfait.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick





3:08 Lugano - Fribourg: Fribourg met une claque à Lugano

Face à une équipe de Lugano victorieuse de huit de ses neuf derniers matches, Fribourg Gottéron a eu le mérite de ne pas trop se découvrir en début de partie. Les Dragons ont su contenir les assauts adverses et, petit à petit, se sont projetés vers l'avant. Sur une percée de Patrik Nemeth, les hommes de Roger Rönnberg ont même pu virer en tête à la 10e minute. Après le rebond, c'est Sandro Schmid qui a glissé le puck au bon endroit.

Entre deux équipes très proches, la première période s'est terminée sur ce score de 0-1. Reto Berra a eu chaud en plusieurs occasions, notamment sur un essai tessinois dévié juste devant lui et sur une chance accordée à Aleksi Peltonen. Mais le portier zurichois de la BCF Arena a pu retourner aux vestiaires en gardant sa cage inviolée.

Lors de la période intermédiaire, ce sont les joueurs locaux qui ont été les plus dangereux durant les premières minutes. Mais comme durant la première reprise, ils se sont cassés les dents sur un Reto Berra impeccable devant son filet. Sur sa première période de supériorité numérique de la soirée, Fribourg Gottéron a pu faire le break. Julien Sprunger, muet depuis neuf matches, a dévié un essai de Yannick Rathgeb. Une action qui n'a laissé aucune chance au gardien Joren van Pottelberghe.

La suite du tiers-temps? Une succession de relances précipitées et d'imprécisions. Contrairement aux Dragons, les Luganais, eux, n'ont pas su trouver la faille lors du power-play qui leur a été accordé à la suite d'une pénalité infligée à Jeremi Gerber. Et c'est donc avec un double avantage au score que les visiteurs sont repartis aux vestiaires.

Lors de l'ultime période, les Fribourgeois ont pataugé durant quatre minutes de supériorité numérique. Au lieu de tuer la rencontre, ils ont permis aux Tessinois d'y croire. A la suite d'un choc entre Simon Seiler et Luca Fazzini, la partie a été interrompue durant plus d'une dizaine de minutes, la faute aux nombreux fans locaux ayant lancé des objets sur la glace. Comme d'habitude à Lugano, serait-on tenté d'écrire. À cinq minutes de la sirène finale, Jacob De La Rose a plié l'affaire sur une passe de Christoph Bertschy (55e, 0-3). Ce dernier a inscrit le 0-4 dans la cage vide (59e).

Avec les trois points engrangés du côté de Lugano, Fribourg Gottéron a préparé de la meilleure des manières son derby romand de vendredi soir. Les joueurs de la BCF Arena recevront en effet le Lausanne HC. Au classement, ils sont remontés à la hauteur des Vaudois à la faveur du succès acquis au Tessin. Les deux formations se partagent donc la deuxième place au classement avec 44 points en 25 matches. La rencontre s'annonce donc chaude et sera à suivre en direct sur Blick.

