Fribourg Gottéron profite de l'indiscipline ajoulote

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Ce derby romand s'est déroulé dans une patinoire pleine et dans une atmosphère festive dans les tribunes, mais largement plus tendue sur la glace. La première période s'est déroulée sur un rythme hors du commun. Les vingt premières minutes de jeu se sont disputées en... 24 minutes. Il était 20h09 lorsque les deux formations sont reparties aux vestiaires. Lors des douze dernières minutes du tiers, aucun arrêt de jeu n'a été à signaler.

Cela ne veut pas dire pour autant que la partie était enthousiasmante pour autant. Le seul moment chaud de la reprise a été consécutif à une pénalité pour Fribourg dont les Ajoulots n'ont pas su profiter. Pendant ce temps, Fribourg Gottéron n'a tiré que quatre fois aux buts.

Une première pour Glauser

Les visiteurs ont fait la différence lors de la deuxième période. Tout d'abord par leurs propres moyens, puis en profitant de l'indiscipline ajoulote. C'est Andrea Glauser qui a ouvert la marque dès la 25e minute. Le défenseur, blessé durant deux mois, a inscrit son premier but de la saison et donc son premier depuis son retour sous le maillot fribourgeois. Il en avait inscrit deux avant son départ de la BCF Arena alors qu'il venait de quitter les juniors de la formation de la BCF Arena.

Le No 96 a été imité par un autre défenseur, Michael Kapla. L'Américain a parfaitement su profiter d'une très jolie inspiration du Finlandais Henrik Borgström pour marquer dans un filet ouvert. Solide jusqu'à cet instant, Antoine Keller n'a rien pu faire sur l'essai du No 3 de Fribourg Gottéron. Pour le HCA, l'étincelle est venue de Cole Cormier, sur une déviation heureuse (34e, 1-2). Avant la réussite de l'ancien luganais, les esprits s'étaient déjà échauffés avec, notamment, un début de bagarre entre Kevin Fey et Simon Seiler.

Problème? Les Jurassiens n'ont pas seulement joué dur. Ils ont également dépassé les limites. Et sur une période de double supériorité numérique, les hommes de Roger Rönnberg ont fait une nouvelle fois le break. Marcus Sörensen, peu en réussite depuis le début de la saison, a pu trouver le chemin des filets pour mettre les Dragons à l'abri.

Deux poteaux et une cage vide

Nathan Marchon a dévié un tir de Julien Sprunger pour permettre aux visiteurs de prendre trois longueurs d'avance dès l'entame du dernier tiers. Jacob De La Rose est passé à un souffle de marquer le cinquième but. Sa déviation est tombée comme une fleur sur la base du poteau d'Antoine Keller (51e). Marcus Sörensen, dans la cage vide, a imité son compatriote (57e). En fin de rencontre, Loic Galley, qui remplaçait toujours le malade Reto Berra, a été très solide, notamment sur deux essais de Julius Nättinen. Attilio Biasca a inscrit le 1-5 dans la cage vide (59e).

Grâce aux trois points gagnés à Porrentruy, Fribourg Gottéron consolide ainsi sa troisième place et remonte même à la hauteur de Lausanne, deuxième. Les Vaudois ont toutefois disputé une rencontre de moins que les Fribourgeois. Les hommes de Roger Rönnberg se frotteront au leader davosien dimanche (14h00) pour leur dernière rencontre avant la pause de l'équipe nationale. Les Ajoulots, eux, se rendront samedi soir à Genève face à une équipe qui était en congé ce vendredi soir.