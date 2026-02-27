Jeudi, Fribourg Gottéron a annoncé avoir engagé Juuso Arola, un défenseur finlandais, comme 10e et dernier étranger. Gerd Zenhäusern nous explique pourquoi il en est arrivé à cette option.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À quelques jours de la fin de la fermeture du marché des transferts pour les joueurs étrangers (2 mars), Fribourg Gottéron a réalisé sa dernière emplette. Le directeur sportif, Gerd Zenhäusern, a mis sous contrat jusqu'au terme de la saison le défenseur finlandais Juuso Arola (26 ans).

Un profil surprenant? Pas selon l'homme de bureau: «Nous avions finalement deux options: un gardien ou un défenseur, nous a-t-il expliqué. Ce n'est déjà pas simple d'engager un portier et nous partons du principe qu'il y a plus de chances qu'un arrière nous soit utile pour la fin de la saison.» Comme il ne restait qu'une licence étrangère au Haut-Valaisan, il n'avait pas l'option d'assurer les deux éventualités.

Confiance à Galley

Est-ce à dire que le directeur sportif des Dragons a «joué les probabilités» en engageant plutôt un joueur de champ qu'un gardien? «Oui, c'est exactement ça. Nous avions fait le même choix l'année dernière et Reto Berra ne s'était pas blessé.» Comme Loïc Galley est également un rien plus âgé que l'an dernier, Gerd Zenhäusern a probablement décidé de lui manifester de la confiance pour les séries éliminatoires.

Une autre lecture pourrait être faite avec cet engagement destiné à assurer les bases arrières. Marcus Sörensen, blessé depuis le 3 janvier, pourrait être plus proche d'un retour au jeu que mentionné en début de semaine. Pour mémoire, Gerd Zenhäusern, dans «La Liberté», annonce que son Suédois ne pourrait pas être prêt à revenir au jeu pour les début des play-off, fin mars.

Rien à avoir avec Marcus Sörensen

Alors, l'arrivée d'Arola signifie-t-elle quelque chose concernant l'attaquant? «Non, coupe Gerd Zenhäusern. Les deux choses ne sont pas corrélées. La situation concernant Marcus n'a pas évolué et il ne faut pas essayer de relire cet engagement à sa situation. Juuso Arola a été engagé comme assurance pour notre défense.»

Ce d'autant plus qu'en attaque, Fribourg Gottéron peut compter sur cinq attaquant valides: Lucas Wallmark, Jacob De La Rose, Henrik Borgström, Kyle Rau et Ty Rattie. Le Suédois de Thurgovie, Daniel Ljunggren, rejoindra la BCF Arena lorsque ses play-off de Swiss League seront terminés.