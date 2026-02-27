DE
FR

Fribourg joue les probabilités
Les raisons de l'engagement de Juuso Arola comme 10e étranger

Jeudi, Fribourg Gottéron a annoncé avoir engagé Juuso Arola, un défenseur finlandais, comme 10e et dernier étranger. Gerd Zenhäusern nous explique pourquoi il en est arrivé à cette option.
Publié: 17:46 heures
|
Dernière mise à jour: 17:47 heures
1/2
Gerd Zenhäusern a décidé d'engager un défenseur étranger.
Photo: Getty Images
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

À quelques jours de la fin de la fermeture du marché des transferts pour les joueurs étrangers (2 mars), Fribourg Gottéron a réalisé sa dernière emplette. Le directeur sportif, Gerd Zenhäusern, a mis sous contrat jusqu'au terme de la saison le défenseur finlandais Juuso Arola (26 ans).

Un profil surprenant? Pas selon l'homme de bureau: «Nous avions finalement deux options: un gardien ou un défenseur, nous a-t-il expliqué. Ce n'est déjà pas simple d'engager un portier et nous partons du principe qu'il y a plus de chances qu'un arrière nous soit utile pour la fin de la saison.» Comme il ne restait qu'une licence étrangère au Haut-Valaisan, il n'avait pas l'option d'assurer les deux éventualités. 

Confiance à Galley

Est-ce à dire que le directeur sportif des Dragons a «joué les probabilités» en engageant plutôt un joueur de champ qu'un gardien? «Oui, c'est exactement ça. Nous avions fait le même choix l'année dernière et Reto Berra ne s'était pas blessé.» Comme Loïc Galley est également un rien plus âgé que l'an dernier, Gerd Zenhäusern a probablement décidé de lui manifester de la confiance pour les séries éliminatoires.

Une autre lecture pourrait être faite avec cet engagement destiné à assurer les bases arrières. Marcus Sörensen, blessé depuis le 3 janvier, pourrait être plus proche d'un retour au jeu que mentionné en début de semaine. Pour mémoire, Gerd Zenhäusern, dans «La Liberté», annonce que son Suédois ne pourrait pas être prêt à revenir au jeu pour les début des play-off, fin mars.

Rien à avoir avec Marcus Sörensen

Alors, l'arrivée d'Arola signifie-t-elle quelque chose concernant l'attaquant? «Non, coupe Gerd Zenhäusern. Les deux choses ne sont pas corrélées. La situation concernant Marcus n'a pas évolué et il ne faut pas essayer de relire cet engagement à sa situation. Juuso Arola a été engagé comme assurance pour notre défense.»

Ce d'autant plus qu'en attaque, Fribourg Gottéron peut compter sur cinq attaquant valides: Lucas Wallmark, Jacob De La Rose, Henrik Borgström, Kyle Rau et Ty Rattie. Le Suédois de Thurgovie, Daniel Ljunggren, rejoindra la BCF Arena lorsque ses play-off de Swiss League seront terminés.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
47
62
105
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
48
44
91
3
ZSC Lions
ZSC Lions
47
28
83
4
HC Lugano
HC Lugano
47
33
82
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
47
0
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
47
20
77
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
47
-11
70
8
EV Zoug
EV Zoug
47
-18
67
9
SC Berne
SC Berne
47
-5
65
10
SCL Tigers
SCL Tigers
47
3
64
11
EHC Bienne
EHC Bienne
47
-21
61
12
EHC Kloten
EHC Kloten
47
-22
55
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
47
-43
54
14
HC Ajoie
HC Ajoie
48
-70
39
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
National League
National League
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      Fribourg Gottéron
      Fribourg Gottéron