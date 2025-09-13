Fribourg Gottéron: Inquiétude pour Andrea Glauser

Fribourg Gottéron: Glauser n'a pas terminé le match
Outre la mauvaise prestation sur la glace de Lausanne, Fribourg Gottéron est également rentré de la Vaudoise aréna avec un souci. Andrea Glauser n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Le défenseur international a reçu un shoot sur la main à la 47e minute.
Après l'envoi d'Erik Brännström. le No 96 des Dragons n'est plus réapparu sur la glace. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour lui? «Nous en saurons plus dans la journée», a précisé Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. Il y a donc un doute quant à sa participation à la rencontre du soir face à Bienne.
Genève-Servette doit composer sans Richard
Les Grenat se présentent à Berne sans Tanner Richard, blessé mardi lors de la rencontre face au HC Ajoie. Le No 71 est touché au haut du corps et sa présence au match de samedi est hautement incertaine. Au rayon des bonnes nouvelles, Genève-Servette pourra compter sur Tim Bozon, absent mardi lors de l'ouverture de la saison. L'ailier effectuera donc ses grands débuts sous le maillot du GSHC depuis son retour durant l'été.
Gaël Christe débarque à Porrentruy
Pour faire face à la blessure de Bastien Pouilly, le HC Ajoie a trouvé une solution «locale». Les Ajoulots ont en effet enrôlé pour une durée indéterminée l'arrière Gaël Christe, ancien junior du club. Devenu titulaire indiscutable la saison dernière à Bienne, le jeune arrière semble actuellement occuper le rôle peu enviable de surnuméraire, notamment en raison du retour en Suisse de Rodwin Dionicio.
Gaël Christe va donc rejoindre Porrentruy pour un prêt sans date de fin. Il pourrait toutefois être rappelé à la Tissot Arena en cas de nécessité.
Ken Jäger suspendu pour un match
La première journée de National League a déjà débouché sur une première suspension. C'est le Lausannois Ken Jäger qui a été sanctionné pour son action de la 35e minute lors de la visite du LHC à Davos. Le futur joueur du HCD a chargé le Grison Julian Parrée à la tête après avoir tenté d'intercepter une passe. Le juge unique a retenu des circonstances atténuantes au geste de Ken Jäger, raison pour laquelle il a classé son geste dans la plus basse catégorie possible.
Urs Kessler nouveau président de la SIHF
Urs Kessler a été élu lundi président du conseil d’administration de la Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF) à la Maison des sports d’Ittigen. Il succède à Stefan Schärer, contraint à la démission fin 2024, et qui avait été remplacé par intérim par le vice-président Marc-Anthony Anner.
«Je me réjouis de cette confiance et de ce défi passionnant. Je souhaite collaborer avec tous les partenaires pour développer le hockey suisse et renforcer la communauté du sport», a déclaré Kessler. Originaire de l’Oberland bernois, il a dirigé les Chemins de fer de la Jungfrau pendant 17 ans avant de démissionner en juin 2025.
Les comptes annuels 2024/25 ont également été approuvés, affichant un bénéfice de 28'471 CHF.
Tim Minder revient à Davos
Tim Minder revient au HC Davos. Formé au club, le défenseur de 22 ans s'est engagé jusqu'au printemps prochain après deux saisons à Ajoie et à Olten.
Entre février 2022 et mars 2024, Tim Minder a livré 78 rencontres avec le club grison.
Simon Hrubec et Mikko Lehtonen prolongent à Zurich
Grands artisans des deux derniers titres zurichois, Simon Hrubec et Mikko Lehtonen vont rester chez les Lions. Le gardien tchèque et le défenseur finlandais ont prolongé leur entente de deux ans, soit jusqu'en 2028.
Hrubec a 34 ans, alors que Lehtonen en a 31. Les deux hommes sont arrivés en même temps de KHL, à l'aube de la saison 2022/23. Champion olympique et champion du monde avec son pays, Lehtonen est un pilier de la sélection finlandaise depuis 2022.
HC Ajoie active sa 8e licence d'étranger
En réponse aux blessures survenues ces dernières semaines, le HC Ajoie annonce l’arrivée à Porrentruy de Frédérik Gauthier. L’attaquant canadien de 30 ans sera de retour dans le Jura dès samedi pour renforcer le secteur offensif du collectif ajoulot. L’entente porte jusqu’à mi-novembre, avec une option de prolongation jusqu’au terme de la saison.
Frédérik Gauthier a disputé les saisons 2022/23 et 2023/24 au HC Ajoie, lors desquelles il a réussi 22 buts et 23 assists en 102 matchs. Il a passé la saison dernière en KHL, où il a comptabilité 13 buts et 8 assists en 54 rencontres. Le Québécois de 195cm pour 108kg avait précédemment disputé 186 parties de NHL, principalement sous les couleurs du Toronto Maple Leafs.
Le joueur de centre portera le numéro 23 comme lors de son premier passage au club et devrait pouvoir être aligné dès mardi prochain à Genève
Kloten prolonge son coach
Kloten planifie à moyen terme avec le coach Lauri Marjamäki. Juste avant le début de la saison, le club zurichois a prolongé d'un an le contrat du Finlandais de 48 ans, soit jusqu'à la fin de la saison 2026/27.
Kloten a également prolongé de deux ans sa collaboration avec l'attaquant de 34 ans Reto Schäppi. L'ancien des Zurich Lions est lié avec les Aviateurs jusqu'à la fin de la saison 2027/28.
HC Bienne: Une bonne nouvelle à une semaine de la reprise
Enfin! Après des mois d'attente, Gaëtan Haas effectue son grand retour au jeu ce mercredi soir lors du match amical entre le HC Bienne et le HC Ajoie. L'attaquant a été positionné au centre de la deuxième ligne et il a, logiquement, hérité du «C» de capitaine pour l'occasion. Blessé en début de saison dernière, l'attaquant a subi une grave commotion cérébrale et n'a plus été en mesure de jouer durant l'exercice 2024/2025.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
2
6
6
2
ZSC Lions
2
5
6
3
EV Zoug
2
4
6
4
Genève-Servette HC
2
1
4
5
Rapperswil-Jona Lakers
2
2
3
6
EHC Kloten
2
1
3
7
HC Ambri-Piotta
2
0
3
8
SCL Tigers
2
-3
3
9
Lausanne HC
2
1
3
10
SC Berne
2
-2
2
11
HC Fribourg-Gottéron
2
-3
2
12
HC Lugano
2
-2
1
13
EHC Bienne
2
-4
0
14
HC Ajoie
2
-6
0