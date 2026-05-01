Julien Sprunger: «Ma mission est terminée»

Fribourg Gottéron a remporté le premier titre de son histoire. La boucle est bouclée pour Julien Sprunger qui peut partir à la retraite la tête haute. Interview.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Julien Sprunger était forcément un homme demandé après le premier titre de l’histoire de Fribourg Gottéron. «Je vais encore profiter un moment, promis je reviens», nous a-t-il lancé alors que ses coéquipiers fêtaient encore devant les nombreux fans des Dragons présents dans la patinoire davosienne.

Sans surprise, le No 86 a tenu sa promesse et s’est finalement présenté devant les micros pour partager ses émotions peu après avoir tiré sa révérence en beauté.

Julien, quel moment...

C'est incroyable, franchement, c'est magique. J'ai l'impression que c'est un peu irréel. Je me suis un peu interdit d’y penser le plus longtemps possible. Jusqu’à cet après-midi, ça allait bien. Après, ça a commencé à venir.

Pourquoi tu as dû t'interdire ça?

Parce que j’avais peur d’être déçu au final, de me dire que c’était si proche et que ça n’a finalement pas marché. Donc je préfère essayer de me protéger, de ne pas y penser, plutôt que de m’imaginer avec ce groupe et qu'au final on ne gagne pas.

Et quand tu soulèves ce trophée, qu’est-ce qui te passe par la tête?

Je ne sais pas… c’est les émotions. C’est émotionnel. C’est un rêve qui devient réalité.

Tu parles d’un rêve, d’un parcours très long…

Oui, quand tu te bats pendant 24 ans… Quand tu es gamin, tu patines, tu joues en pensant à Bykov, Khomutov… Et aujourd’hui, tu es là. On s’est battus, on a eu des chances, on a été très proches, il y a eu des saisons difficiles aussi. Et là, de se dire qu’on l’a fait… enfin. J’ai l’impression que ma mission est terminée.

Terminée?

Oui. Je peux partir en disant qu’on l’a fait. Je peux profiter maintenant. À minuit, mon contrat se termine et je pourrai partir tranquille.

Tu penses à qui dans ces moments-là?

À beaucoup de monde. Bien sûr à Andreï (ndlr Bykov). On s’est écrit toute la journée, depuis plusieurs jours. Je savais qu’il venait. J’aurais rêvé qu’il soit habillé avec nous. J’ai fait quasiment toute ma carrière avec lui. Et puis je pense aussi à tous ces gens qui ont fait ce club. On parle toujours du 4 mars et de la promotion. Mais maintenant, tout le monde parlera du 30 avril. On a écrit une nouvelle page de l'histoire de Fribourg Gottéron. C'est certainement la plus belle. Et c’est ça qui rend ce club unique.

Tu réalises ce que ça représente pour les gens qui étaient des dizaines de milliers à Fribourg?

Je n’ai encore rien vu, rien entendu. Mais je sais que c’est la folie. Ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas juste nous sur la glace. Ce n’est pas juste 25 gars. Il y a tout un club derrière, des gens qui rêvent de ça depuis tellement longtemps, qui y croient année après année. On a fait 100 matches à guichets fermés. Les gens n’ont jamais lâché.

Pour toi, c'est aussi un accomplissement incroyable et un scénario de rêve.

Oui. Surtout que l’année passée, j’ai vraiment hésité à arrêter. Je me suis posé des questions, j’ai eu une très longue discussion avec Roger Rönnberg pour savoir si j’avais encore ma place, si ça valait la peine de continuer. Et je me suis dit que je me donnais encore une chance. Que c’était la dernière. Avec le recul, c’était la meilleure décision de ma vie. Sportivement, c'est le plus beau jour de ma vie. On ne peut pas rêver mieux. Finir comme ça, vivre ces moments-là… c’est le rêve ultime.