Fribourg Gottéron affrontera un EV Zoug diminué

Fribourg Gottéron: Glauser n'a pas terminé le match

Outre la mauvaise prestation sur la glace de Lausanne, Fribourg Gottéron est également rentré de la Vaudoise aréna avec un souci. Andrea Glauser n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Le défenseur international a reçu un shoot sur la main à la 47e minute.

Après l'envoi d'Erik Brännström. le No 96 des Dragons n'est plus réapparu sur la glace. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour lui? «Nous en saurons plus dans la journée», a précisé Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons. Il y a donc un doute quant à sa participation à la rencontre du soir face à Bienne.