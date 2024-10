Bienne défait par deux buts d'écart à Zurich

Trois équipes romandes étaient engagées en National League ce mardi soir. Ajoie a été battu par Fribourg (1-3), pendant que Bienne a été dominé par Zurich (4-2). Dans les autres rencontre, Zoug et Ambri ont respectivement battu Lugano et Rapperswil.

Zurich - Bienne 4-2

4:34 Zurich-Bienne: Les Seelandais s'inclinent chez le leader

Bienne a plutôt bien tenu tête à Zürich. Après dix minutes, les Seelandais menaient même 2-1, grâce à des buts de Andersson (8e) et Burren (10e). Mais Zurich n'est pas leader pour rien. À domicile, le champion en titre est revenu au score par Andrighetto (31e), avant de prendre les devants par Zehnder à la 43e. Bienne a encaissé un quatrième but anecdotique dans le but vide, après la sortie de Säteri. Au classement, Zurich prend cinq points d'avance sur son dauphin lausannois. Bienne est sixième de National League.

Ajoie - Fribourg 1-3

2:13 Ajoie-Fribourg: Fribourg prend le dessus sur Ajoie et enchaîne enfin

Fribourg enchaîne enfin, dans un duel de bas de tableau. Les Dragons sont parvenus à prendre le dessus sur Ajoie, non sans avoir concédé l'ouverture du score, la faute à Honka (15e). Mais le HCFG a renversé le match en une petite minute. Wallmark (33e) et Bertschy (34e) ont marqué deux buts en 58 secondes. Ce même Bertschy a ajouté un but dans la cage vide. Fribourg se relance quelque peu et revient à égalité avec Langnau au classement. Ajoie pointe à treize points de son adversaire du soir.

Rapperswil - Ambri 4-5 ap

5:30 Rapperswil-Ambri: Ambri finit par s'imposer aux tirs aux buts face à Rappi

Avalanche de buts entre Rapperswil et Ambri, en terre saint-galloise. Le match a accouché d'un véritable mano à mano entre les deux équipes. Rapperswil a d'abord couru après le score (mené 1-0, 2-1 et 3-2), avant de passer devant. Mais Kubalik a envoyé tout le monde en prolongation, égalisant à la 59e et à six contre cinq. La partie s'est finalement décidée aux tirs aux buts, où Ambri a transformé trois de ses essais. Rappi reste troisième de National League, Ambri remonte à la cinquième position.

Lugano - Zoug 1-5

4:24 Lugano-Zoug: Zoug fait la différence en fin de mach face à Lugano

Zoug s'est, sur le papier, largement imposé à Lugano. Au Tessin, pourtant, c'est Lugano qui a ouvert le score à la 3e (premier but de Canonica). Mais Zoug a égalisé deux minutes plus tard par Riva, avant de prendre les devants à la 26e grâce à Hoffman. Le score est resté à 2-1 jusqu'à la 48e, moment choisi Wingerli pour donner deux longueurs d'avance aux Zougois. Dans les dernières minutes, Lugano a encaissé deux nouveaux buts dans la cage vide.