Lausanne a su se défaire de Lugano

Dernière mise à jour: 26.09.2025 à il y a 49 minutes

Lausanne remporte son match à Lugano (5-4). Menés en cours de match, les Vaudois ont su égaliser en fin de deuxième tiers avant de prendre définitivement l’ascendant et de conclure l’affaire dans le troisième. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Photo: keystone-sda.ch

Lugano - Lausanne

3:07 Lugano - Lausanne: A Lugano, Lausanne s'impose dans les derniers instants

Le Lausanne HC a pour sa part signé à Lugano (5-4) un sixième succès sur ses sept derniers matches. Sgarbossa a pourtant surpris les Lausannois à la 14e, et Lugano a même mené 3-1 à la 34e. Les deux équipes se sont rendu coup sur coup, et Lausanne a eu le dernier mot grâce à un but d'Erik Brannström à la 56e.

Ajoie - Fribourg

2:30 Ajoie - Fribourg: Fribourg gagne largement à Porrentruy

Fribourg-Gottéron s'est pour sa part offert en terre jurassienne une troisième victoire d'affilée (5-2). Les Dragons ont pris les devants dès la 4e minute par Kapla, et ont doublé la mise grâce à Nicolet (10e). Biasca a assommé Ajoie avec le 3-0 dès la 24e.

Invaincus en box-play dans leurs sept premiers matches, les hommes de Roger Rönnberg ont dû s'avouer vaincus dans cet exercice vendredi. Berthoud a ainsi marqué le 3-1 à la 38e, sur un assist de l'ex-Fribourgeois Mottet à la 38e. Mais Bertschy (50e, 4-1) puis Biasca (52e, 5-1) ont redonné de l'air aux Fribourgeois.

Genève - Rapperswil

2:49 Genève - Rapperswil: Servette se fait surprendre aux Vernets

Cruelle défaite pour Genève-Servette, qui avait enchaîné trois succès d'affilée après sa déroute face au LHC (11-0). Pris à froid par Lammer après cinq minutes, les Grenat ont pourtant répliqué par Granlund (9e) qui est parvenu à glisser le puck entre le défenseur et le gardien.

Un doublé de Taibel (16e et 25e) a permis aux St-Gallois de repasser devant au score. Alors que Rapperswil est tout près d'inscrire le but du K.O., Rod a poussé le palet au fond à la 34e, et Bozon a même ramené le GSHC à hauteur de "Rappi" à la 39e (3-3). Honka a cependant offert la victoire aux visiteurs à la 56e.

Langnau - Bienne

4:52 Langnau - Bienne: Bienne bat Langnau aux pénaltys

Bienne a eu besoin des tirs au but pour remporter le derby bernois qui l'opposait à Langnau en terre emmentaloise (4-3 tab). Les Tigers ont pourtant transformé leurs deux premiers essais dans le "shootout".

Ambri-Piotta - Zoug

2:20 Ambri-Piotta - Zoug: Zoug déroule face à Ambri

Muet pendant 35 minutes, Zoug s'est finalement imposé tranquillement à Ambri (4-0)

Berne - Kloten

4:22 Berne - Kloten: Berne se fait surprendre à domicile

A domicile, Berne s'est incliné 1-0 à domicile face à Kloten. La réalisation de Robert Leino a permis aux Zurichois de prendre l'avantage sur les Ours dès le premier tiers.

Zurich - Davos

4:24 Zurich - Davos: Zurich se fait écraser par Davos

Solide leader, le HC Davos a cueilli sa huitième victoire en autant de sortie en allant gagner 5-2 sur la glace des Zurich Lions, doubles champions en titre. Fora a donné l'avantage aux Grisons dès la 3e, avant de se faire imiter par Zadina (10e). Le "Z" n'est jamais parvenu à faire douter les Grisons.