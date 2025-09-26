DE
Fribourg gagne au Jura
Lausanne a su se défaire de Lugano

Lausanne remporte son match à Lugano (5-4). Menés en cours de match, les Vaudois ont su égaliser en fin de deuxième tiers avant de prendre définitivement l’ascendant et de conclure l’affaire dans le troisième. Retrouvez tous les highlights de la soirée.
Publié: 26.09.2025 à 22:59 heures
|
Dernière mise à jour: 26.09.2025 à il y a 49 minutes
Photo: keystone-sda.ch

Lugano - Lausanne

A Lugano, Lausanne s'impose dans les derniers instants
3:07
Lugano - Lausanne:A Lugano, Lausanne s'impose dans les derniers instants

Le Lausanne HC a pour sa part signé à Lugano (5-4) un sixième succès sur ses sept derniers matches. Sgarbossa a pourtant surpris les Lausannois à la 14e, et Lugano a même mené 3-1 à la 34e. Les deux équipes se sont rendu coup sur coup, et Lausanne a eu le dernier mot grâce à un but d'Erik Brannström à la 56e.

Ajoie - Fribourg

Fribourg gagne largement à Porrentruy
2:30
Ajoie - Fribourg:Fribourg gagne largement à Porrentruy

Fribourg-Gottéron s'est pour sa part offert en terre jurassienne une troisième victoire d'affilée (5-2). Les Dragons ont pris les devants dès la 4e minute par Kapla, et ont doublé la mise grâce à Nicolet (10e). Biasca a assommé Ajoie avec le 3-0 dès la 24e.

Invaincus en box-play dans leurs sept premiers matches, les hommes de Roger Rönnberg ont dû s'avouer vaincus dans cet exercice vendredi. Berthoud a ainsi marqué le 3-1 à la 38e, sur un assist de l'ex-Fribourgeois Mottet à la 38e. Mais Bertschy (50e, 4-1) puis Biasca (52e, 5-1) ont redonné de l'air aux Fribourgeois.

Genève - Rapperswil

Servette se fait surprendre aux Vernets
2:49
Genève - Rapperswil:Servette se fait surprendre aux Vernets

Cruelle défaite pour Genève-Servette, qui avait enchaîné trois succès d'affilée après sa déroute face au LHC (11-0). Pris à froid par Lammer après cinq minutes, les Grenat ont pourtant répliqué par Granlund (9e) qui est parvenu à glisser le puck entre le défenseur et le gardien. 

Un doublé de Taibel (16e et 25e) a permis aux St-Gallois de repasser devant au score. Alors que Rapperswil est tout près d'inscrire le but du K.O., Rod a poussé le palet au fond à la 34e, et Bozon a même ramené le GSHC à hauteur de "Rappi" à la 39e (3-3). Honka a cependant offert la victoire aux visiteurs à la 56e.

Langnau - Bienne

Bienne bat Langnau aux pénaltys
4:52
Langnau - Bienne:Bienne bat Langnau aux pénaltys

Bienne a eu besoin des tirs au but pour remporter le derby bernois qui l'opposait à Langnau en terre emmentaloise (4-3 tab). Les Tigers ont pourtant transformé leurs deux premiers essais dans le "shootout". 

Ambri-Piotta - Zoug

Zoug déroule face à Ambri
2:20
Ambri-Piotta - Zoug:Zoug déroule face à Ambri

Muet pendant 35 minutes, Zoug s'est finalement imposé tranquillement à Ambri (4-0)

Berne - Kloten

Berne se fait surprendre à domicile
4:22
Berne - Kloten:Berne se fait surprendre à domicile

A domicile, Berne s'est incliné 1-0 à domicile face à Kloten. La réalisation de Robert Leino a permis aux Zurichois de prendre l'avantage sur les Ours dès le premier tiers.

Zurich - Davos

Zurich se fait écraser par Davos
4:24
Zurich - Davos:Zurich se fait écraser par Davos

Solide leader, le HC Davos a cueilli sa huitième victoire en autant de sortie en allant gagner 5-2 sur la glace des Zurich Lions, doubles champions en titre. Fora a donné l'avantage aux Grisons dès la 3e, avant de se faire imiter par Zadina (10e). Le "Z" n'est jamais parvenu à faire douter les Grisons.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
8
21
23
2
Lausanne HC
Lausanne HC
8
21
18
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
8
11
18
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
8
-5
16
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
8
8
15
6
EV Zoug
EV Zoug
8
2
15
7
ZSC Lions
ZSC Lions
8
5
13
8
EHC Kloten
EHC Kloten
8
-2
11
9
SCL Tigers
SCL Tigers
8
-9
9
10
SC Berne
SC Berne
7
-3
8
11
EHC Bienne
EHC Bienne
7
-8
6
12
HC Lugano
HC Lugano
8
-11
5
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
8
-14
4
14
HC Ajoie
HC Ajoie
8
-16
4
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
