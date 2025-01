Ajoie plonge Davos dans le doute

Photo: keystone-sda.ch

Davos - Ajoie 0-3

3:03 Davos-Ajoie: Grâce à un bon Benjamin Conz, Ajoie fait tomber Davos

Leader du championnat il y a quelques semaines encore, Davos plonge dans le doute. Défaits en demi-finale de «leur» Coupe Spengler contre Fribourg la semaine dernière, les Grisons ont enchaîné un cinquième revers de rang en championnat.

En l'absence de Jerry Turkulainen - blessé jusqu'au terme de la saison - c'est Julius Nättinen qui arborait le maillot de top-scorer pour Ajoie. Et c'est aussi lui qui s'est chargé d'ouvrir la marque (28e). Davos n'est pas parvenu à profiter de deux pénalités infligées à Romanenghi (39e et 48e) pour revenir dans la rencontre, et a été puni. Huit secondes après le retour au jeu du joueur ajoulot, Oula Palve - qui effectuait son retour dans l'effectif jurassien ce soir après ses piges à Genève et Davos - doublait la marque (51e). Jonathan Hazen aggravait le score quelques minutes plus tard (56e).

Avec un match disputé en moins par rapport à Ambri-Piotta, Ajoie revient à douze points de la 13e place des Lévantins. De son côté, Davos recule à la quatrième place du classement, à six points du leader lausannois (et avec un match joué en plus).

Fribourg - Zurich 4-2

3:04 Fribourg-Zurich: Les Dragons confirment leur bonne forme et reviennent sur le top-6

Trois jours seulement après avoir remporté le premier titre de son histoire, Fribourg-Gottéron retrouvait la réalité du championnat. Face aux ZSC Lions, les Dragons ont débuté la rencontre pied au plancher, et ont rapidement été récompensés. Dave Sutter ouvrait la marque après 8 minutes, avant que Lucas Wallmark (12e) et Kevin Nicolet (14e) n'aggravent le score dans la foulée. Auteur de son premier but avec Fribourg à la Spengler, le jeune dragon a aussi ouvert son compteur en championnat.

Mais les Zurichois ne sont pas champions en titre pour rien, et son parvenus à revenir dans la rencontre. D'entrée de période médiane, Derek Grant (22e) et Dean Kukan (29e) ont remis les Lions zurichois dans le match. Il aura fallu attendre la fin de la rencontre pour que Fribourg se mette à l'abris dans la cage vide, grâce au deuxième but de la soirée de Dave Sutter (60e).

Au classement, Fribourg remonte au huitième rang, et revient à quatre points de la sixième place occupée par Zoug. De leur côté, les Zurichois laissent filer le LHC et comptent trois points de retard sur la tête (avec trois matchs de plus à jouer).