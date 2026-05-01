Le moment où la BCF Arena a chaviré

Fribourg est devenu champion de Suisse pour la première fois de son histoire. La BCF Arena a vibré pour ses Dragons, qui ont remporté le titre à Davos.

Matthias Davet Journaliste Blick

La folie. Difficile de trouver les mots pour décrire l'ambiance qu'il y avait à la BCF Arena au moment où Lucas Wallmark a transpercé les buts de Davos et a offert à Gottéron le premier titre de son histoire.

L'enceinte fribourgeoise avait fait le plein pour l'occasion et les 9372 spectateurs ont chaviré de bonheur. Les bières ont volé et les gens au plus proche de la glace se sont retrouvés trempés. Sur le parvis, les fumigènes ont également craqué pour célébrer les héros fribourgeois.

Blick était sur place et vous propose de vivre ce but de Lucas Wallmark comme si vous y étiez.