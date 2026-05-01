Le moment où la BCF Arena a chaviré

Matthias DavetJournaliste Blick
La folie. Difficile de trouver les mots pour décrire l'ambiance qu'il y avait à la BCF Arena au moment où Lucas Wallmark a transpercé les buts de Davos et a offert à Gottéron le premier titre de son histoire.
L'enceinte fribourgeoise avait fait le plein pour l'occasion et les 9372 spectateurs ont chaviré de bonheur. Les bières ont volé et les gens au plus proche de la glace se sont retrouvés trempés. Sur le parvis, les fumigènes ont également craqué pour célébrer les héros fribourgeois.
Blick était sur place et vous propose de vivre ce but de Lucas Wallmark comme si vous y étiez.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation