DE
FR
La BCF Arena explose de joie
0:11
Vidéo: Fribourg en feu:La BCF Arena explose de joie

Fribourg est champion
Le moment où la BCF Arena a chaviré

Fribourg est devenu champion de Suisse pour la première fois de son histoire. La BCF Arena a vibré pour ses Dragons, qui ont remporté le titre à Davos.
Publié: il y a 10 minutes
1/2
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

La folie. Difficile de trouver les mots pour décrire l'ambiance qu'il y avait à la BCF Arena au moment où Lucas Wallmark a transpercé les buts de Davos et a offert à Gottéron le premier titre de son histoire.

L'enceinte fribourgeoise avait fait le plein pour l'occasion et les 9372 spectateurs ont chaviré de bonheur. Les bières ont volé et les gens au plus proche de la glace se sont retrouvés trempés. Sur le parvis, les fumigènes ont également craqué pour célébrer les héros fribourgeois.

Blick était sur place et vous propose de vivre ce but de Lucas Wallmark comme si vous y étiez.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
National League
National League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Fribourg Gottéron
      Fribourg Gottéron
      National League
      National League