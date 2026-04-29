Et tout à coup, Jeremi Gerber a surgi de nulle part

Fribourg Gottéron a arraché un septième match dans cette finale de National League. Comme le veut la règle, Jeremi Gerber est l'homme du match avec son but décisif.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Jeremi Gerber (Fribourg, attaquant)

Quel cafouillage devant la cage du HCD. Marcus Sörensen et Lucas Wallmark se sont unis pour mettre la défense grisonne dans le pétrin. Alors que Sandro Aeschlimann était au sol, c'est Jeremi Gerber qui s'est retrouvé en possession du puck. Un essai bloqué avant celui de la libération.

Reste une question sans réponse: Que faisait-il sur la glace en même temps que les deux génies suédois? Personne n'a la réponse. Appelons ça être au bon endroit au bon moment. Et rien que pour ce but inscrit face à un gardien aux fraises, Jeremi Gerber est évidemment l'homme du match.

⭐⭐ Julien Sprunger (Fribourg, attaquant)

414 buts et 414 assists. Cela fait suffisamment longtemps que je parle du théorème Julien Sprunger qui veut que le No 86 doit terminer sa carrière avec autant de réussites que de passes décisives. Et dans le cas contraire? Blick lui a soumis le défi de continuer sa carrière. Une demande qu'il a balayée d'un revers de la main. «Ma femme est prof de maths, a-t-il rigolé. Cela l'intéressera sûrement plus elle que moi.»

Toujours est-il que lors de la première période, le capitaine des Dragons a remis les compteurs à l'équilibre d'un plomb imparable sur lequel Sandro Aeschlimann n'a rien pu faire. On peut sans autre parler de la relance chaotique de Rasmus Asplund qui a mis en position idéale Julien Sprunger pour l'ouverture du score.

⭐ Reto Berra (Fribourg, gardien)

Sur les 34 tirs adverses, Reto Berra a probablement capitulé sur le moins dangereux de tous. Un shoot depuis l'arrière du filet fribourgeois qui a ricoché sur le malheureux gardien avant de terminer sa course au fond du but. Un coup de billard qui aurait pu coûter très cher à Fribourg Gottéron. Et surtout un coup du sort terrible pour le gardien qui avait été impeccable jusqu'à cette action.

Et même sur ce but, il est bien difficile de lui reprocher quoi que ce soit tant la poisse peut être invoquée. Mais l'expérimenté gardien de Fribourg Gottéron ne s'est pas laissé déstabiliser et a poursuivi son excellent match pour terminer avec un très propre 97,06% d'arrêts.

Flop: Rasmus Asplund (Davos, attaquant)

Difficile de pointer du doigt un joueur en particulier dans cette rencontre pour le moins fermée. Mais le joueur de centre suédois n'a pas mis son équipe dans les meilleures dispositions lorsqu'il a effectué une catastrophe de relance dans l'axe. Julien Sprunger qui passait par là n'en demandait pas tant et a pu ouvrir la marque.

Alors certes, Rasmus Asplund peut se dire qu'il n'a pas eu de chance de voir le grand No 86 se trouver au centre de la zone pour intercepter son puck. Mais tout de même, avec son expérience, une telle erreur n'est pas acceptable.