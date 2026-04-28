Ce mardi soir, Fribourg Gottéron va lutter pour sa survie contre Davos dans une BCF Arena comble. Voici les enjeux de ce sixième acte.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron n'a pas le droit à l'erreur. Menés 3-2 dans cette finale par Davos, les Dragons sont dos au mur. «Il s'agit de ma douzième finale, précise Roger Rönnberg. Ce n'est pas une situation exceptionnelle.» Certes. Mais son équipe n'a plus le droit à l'erreur et plusieurs questions entourent ce sixième acte. On fait le point.

1 Marcus Sörensen sera-t-il présent?

C'est forcément l'interrogation principale avant ce match qui pourrait déjà être décisif pour les Fribourgeois. Touché de manière étrange en fin de match à Davos, Marcus Sörensen n'est plus réapparu. Est-il blessé au poignet? Aux adducteurs? À la main? Le flou entoure la santé du No 9 de Fribourg Gottéron, si important dans sa capacité à créer du jeu en zone offensive.

S'il venait pas à ne pas être en mesure de jouer, Roger Rönnberg risque de relancer Kyle Rau dans la bataille. Son profil totalement différent forcerait-il le coach à modifier un peu ses lignes? Inefficace en cinq matches, la «3B» de Borgström-Bertschy et Biasca serait-elle scindée? Autant de questions qui ne découlent que d'une chose: la santé de Marcus Sörensen.

2 Le power-play fribourgeois est-il lancé?

Dimanche, Lucas Wallmark a inscrit deux buts en supériorité numérique à Davos. Les deux premiers des Dragons depuis le début de cette finale. Un soulagement. On pourrait chipoter et dire que le second est surtout dû à une boulette de Sandro Aeschlimann qui n'aurait jamais dû laisser filer le tir du Suédois. Mais en ces périodes de Dragons maigres, chaque but en power-play est bon à prendre.

Ce point No 2 est évidemment intimement lié à la présence ou non de Marcus Sörensen, maître à jouer du jeu à 5 contre 4 de Fribourg Gottéron. En son absence, Henrik Borgström risque de coulisser à la droite de Michael Kapla, tandis que Christoph Bertschy reprendrait sa place à gauche après avoir été placé dans la deuxième unité spéciale. Le meilleur scénario serait toutefois que «Couscous» puisse tenir sa place.

3 Les Dragons rentreront-ils bien dans le match?

Battus à domicile lors des deux premiers matches de cette finale, les hommes de Roger Rönnberg n'ont jamais su emballer la partie. Comme si les buts des visiteurs avaient à chaque fois éteint les supporters locaux, si précieux pour faire de la BCF Arena une patinoire dans laquelle il est bien difficile de s'imposer.

Après avoir été menés 0-2 en cinq minutes puis 0-1 après une poignée de secondes, les Dragons ont tout intérêt à prendre un meilleur départ dans cette rencontre pour ne pas devoir à nouveau courir toute la soirée après le score. Ils ont parfaitement su le faire dimanche sur les hauts de Landquart. Alors pourquoi pas à domicile?

4 Christoph Bertschy va-t-il marquer?

L'attaquant de Fribourg Gottéron a été crucial lors de la demi-finale face à Genève-Servette. Tout au long de la série face au GSHC, le No 22 a semblé évoluer dans une autre dimension. Auteur de six buts (dont deux doublés) et huit points en cinq matches, il a fait tourner en bourrique les Aigles.

Et depuis? Un zéro pointé en cinq matches de finale. Il avait déjà été particulièrement à la peine au niveau du scoring lors des quarts de finale face à Rapperswil (7 matches, 2 points). Pour avoir du succès et retourner cette situation bien mal emmanchée, Fribourg Gottéron devra absolument pouvoir compter sur son attaquant international suisse dès ce mardi soir.

5 Matej Stransky est-il lancé?

Du côté de Davos, l'interrogation a surtout tourné autour du capitaine, bien discret depuis le début de la finale contre les Dragons. Mais dimanche soir, Matej Stransky a inscrit son premier but dans cette série. Le trax tchèque n'a jamais été le joueur le plus véloce de la Ligue. Mais il parvient tout de même à dégager une certaine impression de vitesse, surtout lorsqu'il est lancé. Durant cette finale, il ne paraît pas évoluer à son meilleur niveau.

Le retour d'Enzo Corvi a-t-il lancé la finale du joueur qui partira au terme de cette saison en espérant avoir rempli la «Mission 32»? Toujours est-il que le duo pourrait bien être la clé pour les Grisons. Que ce soit ce mardi à Fribourg ou jeudi lors d'une éventuelle Finalissima.