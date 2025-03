Fribourg - Berne: Une montagne nommée Berra

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Comment a-t-il pu ne pas être élu homme du match? Et comment n'a-t-il donc pas reçu la bouteille de vin rouge dévolue au vainqueur? Reto Berra a été ahurissant durant toute la rencontre. Pas aidé sur l'ouverture du score en tout début de match, le gardien zurichois a ensuite fermé la cage à double tour et balancé la clé. Il a multiplié les miracles comme Marc Marchon multiplie les pains. Avec un peu de chance, il avait ce jeudi soir la capacité de changer l'eau en vin. Ce qui pourrait être une partie de l'explication pourquoi il n'a pas été honoré en fin de rencontre.

Si Fribourg Gottéron a eu une chance de remporter ce match malgré la domination très nette des visiteurs, c'est en immense partie grâce à celui qui a arrêté 29 des 30 tirs dans sa direction. Depuis le début de la série, le No 20 est excellent. Lors de cet acte IV, il a encore haussé un peu le niveau de son jeu pour mériter amplement ces trois étoiles. Peut-il continuer son festival samedi? Qui vivra Berra!

⭐⭐

C'est l'attaquant au No 73 qui a reçu la distinction d'homme du match. Après une trentaine de minutes de jeu, il faut dire qu'il faisait jeu égal avec Reto Berra pour obtenir les trois étoiles dans cet article. Dévoué défensivement, Sandro Schmid a bloqué trois tirs dont un qui pourrait bien le faire grimacer au réveil vendredi matin. Mais qu'à cela ne tienne, le joueur de centre reconverti à l'aile n'a pas freiné pour autant. Au final, il est le troisième attaquant avec le plus haut temps de jeu. Et ce n'est pas un hasard.

⭐

L'attaquant canadien n'a toujours pas inscrit le moindre point dans cette série de quart de finale. Est-ce à dire qu'il n'est pas bon pour autant? Bien sûr que non. Même si elle a globalement souffert comme toutes les autres, sa ligne a été la moins empruntée face à l'armada bernoise durant cette rencontre. Solide dans les bandes et intelligent dans ses entrées de zone, Linden Vey rend tout le monde meilleur autour de lui. Il a en outre remporté plus de la moitié de ses engagements (8/15) et abattu un solide travail défensif. Bref un match complet à défaut d'être brillant offensivement.

L'action de la soirée

Si seulement il n'y en avait qu'une. Reto Berra a tour à tour dévié un puck de l'intérieur de la cuisse sur son poteau à la suite d'un tir de Thierry Schild (35e). Il a réalisé une parade devant Fabian Ritzmann (49e) avant de voir le puck terminer sa course sur son propre but. Il a effectué un arrêt décisif sur un vif déplacement gauche-droite après un rebond pour arrêter un tir de Tristan Scherwey (58e). Bref, c'est Reto Berra qui a tout fait ce soir et il fallait bien lui rendre un hommage en ne ressortant que trois arrêts décisifs parmi tant d'autres.

L'info de la soirée

Lorsque Jacob De La Rose a fait son apparition dans la salle de presse de la BCF Arena à 19h30, tout le monde a compris. Le Suédois, blessé depuis dimanche dernier, ne sera plus en mesure de porter le maillot des Dragons cette saison en raison d'une blessure «au bas du corps», selon la version officielle. Dimanche, lors d'un contact à la bande, il s'était fait mal au genou. «J'ai essayé de jouer encore quelques shifts, mais j'ai bien dû me rendre à l'évidence, a-t-il détaillé. C'est vraiment difficile de devoir arrêter alors que le meilleur moment de la saison arrive.» Ce jeudi, il a été remplacé par le Suédois Daniel Ljunggren, débarqué de Thurgovie.

Le flop du match

Le pauvre Jussi Tapola ne va jamais cesser de devoir réfléchir à l'identité de son gardien. Après avoir changé Philip Wüthrich pour Adam Reideborn dès le deuxième match, le Finlandais pourrait être tenté de faire machine arrière. En effet, le Suédois a offert le 2-1 à Fribourg Gottéron d'une «trouée» terrible sur un tir anodin de Christoph Bertschy (26e, 2-1). Ce but a permis aux Dragons de virer en tête et de mettre les Ours sous pression. Reideborn sera-t-il à nouveau devant le but samedi? Rien n'est moins sûr.

La phrase de la soirée

« Dans une série, tu as besoin d'avoir de temps en temps un gardien qui te vole un match. Ce soir, Reto l'a fait. Lars Leuenberger, entraîneur de Fribourg Gottéron. »

L'image de la soirée

Un joli tifo de la part des fans de Fribourg Gottéron et un joli coup d'œil de la part du photographe. Bref, de quoi faire une image de la soirée, non?