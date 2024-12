Julien Spurnger est confiant mais pas euphorique Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce mardi (12h10), Fribourg Gottéron a l'occasion d'écrire une page majeure de son histoire. Il faut dire que le livre de souvenirs des Dragons est pour l'heure jalonné de pages arrachées par la rage d'avoir courbé l'échine. Il y a eu la finale perdue à domicile au match décisif face à Berne. Il y a également eu les traumatismes face à Kloten. Depuis ces crève-cœurs du début des années 90, le club de Saint-Léonard a également participé à une finale perdue contre Berne.

Aujourd'hui, l'équipe de la BCF Arena est à 60 minutes du premier titre de son histoire. Julien Sprunger aussi. Le capitaine des Dragons n'a jamais été aussi proche de soulever un trophée. À l'image de toute son équipe après la victoire face à Davos, le No 86 reste calme. Il sait que son équipe n'a (encore?) rien gagné. Cela ne l'empêche pas de savourer ce moment. Interview.

Julien, quel est le sentiment après cette victoire qui qualifie Gottéron pour la finale de la Coupe Spengler?

Ce n'est pas encore l'euphorie. Pas du tout, même. Mais l'état d'esprit est hyper positif. Les gars sont tout simplement contents d'avoir fait un gros pas vers la victoire. Mais tout le monde sait qu'il y a désormais la finale à jouer. On est évidemment tous surexcités par cette perspective même si nous avons peu de temps pour récupérer. Nous nous sommes donnés une chance de gagner le premier titre du club et nous sommes satisfaits.

Au coup de sirène final, on vous a senti très calme.

Ce n'était pas forcément une consigne d'équipe. Tout le monde est suffisamment pro. Nous n'avons pas gagné en tant que club, mais dans le vestiaire, il y a beaucoup de joueurs qui ont remporté des titres et qui ont suffisamment d'expérience pour ne pas s'emballer. Nous sommes conscients de n'avoir rien gagné, mais nous ne nous cachons pas non plus. Nous sommes contents, heureux et soulagés de ce résultat. Surtout d'avoir été capable de revenir de 1-2 à 4-2 pour nous qualifier. Mais nous avons également fait attention à garder des émotions pour la finale de mardi. Car finalement, le temps est serré avant le prochain match.

Fribourg Gottéron, mais aussi Julien Sprunger, est à 60 minutes d'un titre...

Je suis évidemment hyper content de vivre cela. Cela fait 20 ans que je suis pro et ce n'est finalement que ma deuxième opportunité de gagner quelque chose avec Gottéron. C'est quelque chose d'unique. Cette Coupe Spengler, ce n'est pas rien dans le monde du hockey, surtout que ce pourrait être le premier trophée après lequel ce club court depuis si longtemps. On ne veut pas être euphoriques, mais on veut profiter et nous avons cette envie d'aller au bout.

Surtout que Straubing jouera son cinquième match en cinq jours...

Plus jeune, j'ai peut-être déjà vécu un tel enchaînement. Mais c'est terriblement rare. Cela demande beaucoup aux organismes. Mais on a également vu lors de leur demi-finale face au Team Canada. C'est une équipe qui joue bien ensemble. Tout le monde semble se connaître. Mais nous aurons peut-être l'avantage de la fraîcheur en ayant moins joué qu'eux. À nous d'arriver à imposer notre notre jeu.

C'est la clé de cette finale?

C'est une des clés, oui. C'est surtout important de garder notre ryhtme. Celui que nous avons été capables d'imposer contre Oulu en phase préliminaire ou face à Davos en demi-finale. Nous avons su jouer très bien défensivement et avons été capables de tourner à quatre lignes durant l'entier de la rencontre. Cela peut aussi faire la différence.

La narration autour de votre participation à la Coupe Spengler était globalement négative. Ce n'est finalement pas si mal d'être là, non?

Je ne le voyais pas comme quelque chose de négatif. Mais c'est sûr qu'avec l'enchaînement de ces dernières semaines, ce n'était pas simple entre les résultats et le changement de coach. Mais nous avons su utiliser cela comme un nouveau départ. Une nouvelle chance. C'était déjà le cas à Zoug pour le dernier match avant cette pause. Nous avons une nouvelle énergie et je pense que nous arrivons à bien l'utiliser. Ce calendrier aurait pu faire peur, mais je pense que dans le vestiaire, nous le voyons de manière positive.