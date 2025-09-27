Soulagement pour Lucas Wallmark après son accident

Plus de peur que de mal pour Lucas Wallmark. Blessé au visage vendredi à Porrentruy, le Suédois de Fribourg Gottéron manquera au moins une semaine de compétition. Mais probablement pas (beaucoup) plus.

Lucas Wallmark a terminé le match de vendredi à l'hôpital. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une saison qui a fait froid dans le dos lors de la rencontre gagnée par Fribourg à Ajoie, vendredi soir. Après un tir jurassien, le puck a été dévié en plein dans le visage de Lucas Wallmark qui s'est immédiatement écroulé sur la glace de la Raiffeisen Arena. Après avoir abondamment perdu du sang, le No 32 des Dragons a été escorté en direction des vestiaires et n'est plus réapparu. De quoi faire craindre le pire pour le Scandinave.

Après la rencontre, le coach, Roger Rönnberg, a avoué que son joueur avait quitté la patinoire ajoulote en ambulance pour rejoindre l'hôpital. À ce moment, la gravité de la blessure de Lucas Wallmark n'était pas connue. Mais le pire était à craindre. Sans surprise, il n'était pas sur la feuille de match pour la rencontre face à Ambri, samedi soir.

Au lendemain de cette mésaventure, le directeur sportif fribourgeois, Gerd Zenhäusern, a donné des nouvelles de l'infortuné. Touché au niveau du nez, Lucas Wallmark ne va pas manquer plus de temps que prévu. «Il ne sera pas présent la semaine prochaine», a précisé le dirigeant des Dragons. Lucas Wallmark pourrait toutefois revenir au jeu assez rapidement. Vendredi soir, il n'a pas dormi à Porrentruy. «C'est le coach, Roger Rönnberg, qui ne voulait pas qu'il dorme là-bas, a rigolé Gerd Zenhäusern. Il l'a ramené à Fribourg.»

Le directeur sportif ne va donc probablement pas devoir se mettre en quête d'un nouvel étranger pour le remplacer. Fribourg Gottéron n'ayant que six étrangers sous contrat, la question aurait été on ne peut plus légitime en cas d'absence prolongée pour le Suédois.