Comment les fans de Fribourg seront-ils accueillis à Berne?

Un fan de Fribourg jubile après un but à Berne. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Vous ne rentrez pas avec cette écharpe de Fribourg.» Samedi, devant le grillage des places assise de la PostFinance Arena, une dame se voit contrainte de retirer son écharpe aux couleurs de Fribourg Gottéron. Cette supportrice a eu la mauvaise idée de vouloir porter un attribut à l'effigie de son club. Bien mal lui en a pris puisqu'elle a dû céder l'étoffe au service de sécurité.

Dans la patinoire bernoise, l'accès aux places assises est mixte, contrairement au secteur «Stehplatz SCB», strictement dévolu aux supporters des «Mutz». «Nous nous réservons le droit de refuser l’accès au stade ou d’expulser immédiatement toute personne se trouvant dans le secteur des supporters locaux», précise d'ailleurs le club de la capitale qui a mis des pancartes devant les escaliers montant au vaste secteur pour les fans locaux.

Tous les moyens sont bons

Dans les couloirs de la PostFinance Arena un étage plus bas, la foule est plus disparate. Certains t-shirts de Fribourg Gottéron sont fièrement arborés par des fans amassés en contrebas du secteur visiteurs. «Je suis rentré avec ma grosse veste et mon t-shirt sous un pull, nous confie un supporter qui a enlevé deux couches pour pouvoir représenter son club dans la capitale.»

Fabio, un autre supporter des Dragons, a été plus malin encore. «J'avais enroulé mon écharpe sous mon pantalon pour la passer, rigole-t-il, pas peu fier de son coup de maître. Je ne me considère pas comme un supporter très agité, mais j'ai tout de même du plaisir à porter un élément distinctif de mon club. Et comme je me doutais bien qu'ils allaient potentiellement être chiants aux portes d'entrée, j'ai préféré faire attention.» Il avoue avoir vu passer certains fans avec leur écharpe sans le moindre problème et d'autres pas. «Au moins, je n'ai pas eu de problème.»

Tour de passe-passe

De problème, il n'y en a pas eu non plus au premier étage, celui des supporters en places assises. Même si le mélange fribourgo-bernois n'est que rarement pacifique lorsque l'on parle de hockey sur glace, il semble n'y avoir eu que bien peu d'animosité samedi soir malgré cette mixité. En sera-t-il de même pour mercredi? «Nous espérons ne pas avoir à revenir, mais si c'est le cas, c'est sûr que je ferai à nouveau le coup de l'écharpe sous le pantalon, rigole Fabio. Et peut-être que je vais trouver un moyen de faire entrer une casquette. Ça devient un petit jeu du chat et de la souris avec la sécurité, j'aime assez.»

Il y a fort à parier que mercredi soir, les petits tours de passe-passe réalisés par les Fribourgeois en places assises seront largement moins scrutés par le service de sécurité du SCB qui devra surtout veiller à maintenir l'ordre entre les deux publics. Notons que cette série s'est certes déroulée dans une ambiance électrique, mais sans problème majeur, hormis quelques autocollants et toilettes cassées à Fribourg. «Cela arrive aussi dans les girons de jeunesse», sourit-on du côté de la BCF Arena.